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Джо Байден победил на праймериз демократов в «супервторник»

09:06 4.03.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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В США по итогам «супервторника» — праймериз по выдвижению делегатов на национальный съезд — кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден побеждает в 9 штатах из 14. По последним данным, Байден опередил сенатора от Вермонта Берни Сандерса в Техасе, передает CNN.

До этого лидерство Байдена определилось в Алабаме, Оклахоме, Северной Каролине, Вирджинии, Оклахоме, Теннеси, Арканзасе, Массачусетсе и в Миннесоте.

Сандерс победил в Вермонте, Юте и Колорадо и Калифорнии.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг одержал победу на одной территории — в Американском Самоа.

На праймериз республиканцев в большинстве штатов побеждает действующий президент США Дональд Трамп.

«Супервторником» в США называют вторник во время президентской гонки, когда в большинстве штатов проходят внутрипартийные выборы. Следующий «супервторник» пройдет 10 марта.

Темы: США, Выборы в представительные органы власти в мире
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Комментарии читателей
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04.03.2020, 11:48
Гость: американец

Долой Байдена ! Берни - наш президент !
04.03.2020, 11:22
Гость: Оллес

А еще над нашим Прлитбюро смеялись,а ведь они до своей немощи 20 уже были у Власти.
А вот эти-то мумии куда лезут в свои 80...Миром править ?
БОЖЕ упаси.
04.03.2020, 11:05
Гость: Alex203

Они ведь не поймут что Вы иронизировали. Воспримут за чистую монету. А вообще, поскольку у него есть реальный опыт управления Украиной ...)))
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