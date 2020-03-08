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Итальянские власти ввели карантинный режим в 15 провинциях

09:01 8.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление властей страны. 

Декрет, в частности, касается провинций, входящих в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию) – это значительная территория на севере страны и частично в ее центре.

Согласно документу, въезд и выезд из данных территорий будет возможен только в исключительных случаях, например, по медицинским показаниям.
Ограничения коснутся также работы различных учреждений: будут закрыты музеи, галереи и другие места для проведения культурных мероприятий.

Ранее в российском посольстве в Риме предупредили о риске введения карантина на севере Италии и призвали граждан России воздержаться от поездок в эту страну.

По последним данным итальянских властей, общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.

Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, умерли 3070 человек, излечились более 55,4 тысячи пациентов. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило сто тысяч.

Темы: Коронавирус, Италия
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