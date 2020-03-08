Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

18:55

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара может перейти к односторонним действиям в сирийской провинции Идлиб, если договоренности с Россией не будут соблюдаться. Такую позицию он изложил в воскресенье в Стамбуле в ходе выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV.

"Мы оставляем за собой право по-своему очистить это место, если данные нам слова касательно района проведения операции "Весенний щит" [в Идлибе] не будут сдержаны. Мы заключили соглашение [с Россией], чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по тому пути, который сами для себя определили", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что за прошедший месяц в этой сирийской провинции погибли не менее 59 турецких военных.

Президент Турции также выразил надежду, что ему удастся добиться новых результатов в ходе переговоров в Брюсселе, которые намечены на 9 марта.