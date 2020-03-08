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Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

18:55 8.03.2020
© KM.RU, Пресс-служба Кремля
© Пресс-служба Кремля
Сюжет: Сирийский кризис

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара может перейти к односторонним действиям в сирийской провинции Идлиб, если договоренности с Россией не будут соблюдаться. Такую позицию он изложил в воскресенье в Стамбуле в ходе выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV.

"Мы оставляем за собой право по-своему очистить это место, если данные нам слова касательно района проведения операции "Весенний щит" [в Идлибе] не будут сдержаны. Мы заключили соглашение [с Россией], чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по тому пути, который сами для себя определили", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что за прошедший месяц в этой сирийской провинции погибли не менее 59 турецких военных.

Президент Турции также выразил надежду, что ему удастся добиться новых результатов в ходе переговоров в Брюсселе, которые намечены на 9 марта.

Темы: Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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09.03.2020, 02:35
Гость: ABCD

Это кому конкретно они братья? У нас что, в России родина янычар?
И кто у нас конкретно по турецки разговаривает? Не думаю, что крымский татарин будет без переводчика турком говорить.
Про религию не стоит упоминать. В мире есть много примеров, когда единоверцы воевали друг с другом десятки лет.
09.03.2020, 01:55
Гость: Ейбогус -сводка новостей за сегодня:

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09.03.2020, 01:36
Гость: kib

Вы тоже "братья по вере и языку" таки что ? Эта треть живет в России и связана с судьбой России, якши ?
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