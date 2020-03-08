Финансы Бориса Джонсона проверят после отпуска на Карибах

14:05

Комиссия по стандартам парламента Великобритании проведет расследование в отношении денег, на которые премьер-министр страны Борис Джонсон провел свой отпуск на острове Мюстик на Карибских островах, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, расследование запустила британский комиссар по стандартам Кэтрин Стоун, отвечающая за мониторинг деклараций о доходах.

По словам самого Джонсона, его проживание на вилле стоимостью £15 тыс. ($20 тыс.) в период с Рождества 2019 года по 5 января 2020 года вместе со своей невестой Кэрри Саймондс оплатил донор правящей Консервативной партии, бывший заместитель главы правления британской компании Carphone Warehouse Дэвид Росс.

В свою очередь, сам Росс подобные утверждения опроверг. По его словам, вилла, где отдыхал Джонсон, ему не принадлежит, а отпуск британскому премьеру он не оплачивал. Росс добавил, что лишь помог Джонсону с организацией своего отдыха.