]]>
]]>
Главная В мире

Триполитанские террористы ПНС начали масштабное наступление на позиции ливийских военнослужащих – Ахмад Мисмари

15:58 9.03.2020

В очередной раз боевики нарушают режим прекращения огня

Фото: РИА ФАН

Пресс-секретарь генерального командования Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари сообщил о старте масштабного наступления боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем на позиции армии Халифы Хафтара. Информация о начале операции радикалов была размещена в Facebook.

Как уточнил генерал-майор, сведения об активизации сил триполитанских радикалов, связанных с ПНС, получены в ходе разведывательных операций ЛНА. Мисмари подчеркнул, что мобилизованы формирования, переброшенные Турцией в Ливию из САР.

Ранее террористы ПНС обстреляли позиции ЛНА из артиллерии, дислоцирующейся на военном аэродроме «Митига». В очередной раз боевики нарушают режим прекращения огня. Несмотря на подобные провокации, ливийское командование сохраняет хладнокровие и придерживается режима тишины. ЛНА нацелена на переведение конфликта в политическую плоскость для дальнейшего урегулирования ситуации в североафриканской республике.

Темы: Ливия, Борьба с терроризмом в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.03.2020, 23:25
Гость: порто-франко

Ничего удивительного, перемирие в Идлибе позволяет Эрдогану перебрасывать сирийских террористов на помощь Сараджу, который в нарушение международного морского права несколькими месяцами назад подмахнул турку карту, согласно которой Турция граничит на море с Ливией (через голову Греции).
И напрасно читатели наезжают на Яндекс. Правительство Сараджа не легитимно в той же степени как и правительство Хафтара (точнее правительства Ливийского парламента), с той лишь только разницей, что у Сараджа нет своей армии, одни наёмники.
Отмечу также, что Хафтара (негласно) поддерживает не только Россия, но и (гласно) Франция, Египет, Объединённые Арабские Эмираты и т.д.
09.03.2020, 22:56
Гость: Евсей

Когда-то в Анголе была попытка типа политического урегулирования. Неплохо бы вспомнить чем кончилось. Эта ситуация напоминает ангольскую. Там в свое время погнали УНИТА, здесь погонят Сарраджа со всей его прозападной и протурецкой компанией. Задача Сарраджа заранее хапнуть себе и приготовится бежать.
09.03.2020, 21:44
Гость: Яндекс-деструктивный ресурс

Генерал Халифа Хафтар Командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией", которой уже удалось взять под свой контроль несколько крупнейших нефтяных месторождений, приказал своим войскам 4 апреля 2019г начать наступление на столицу страны Триполи, в которой находится признанное международным сообществом(!) правительство национального согласия(ПНС)
Хафтара поддерживает Москва. Халифа Хафтар в 1978-79 годах, как представитель военной элиты Ливии, учился в СССР и знает русский язык. В последние годы он неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Ливийский генерал приезжал в столицу России в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией "Вагнер".
МОСКВА, 14 янв 2020 - Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, делегация ПНС подписала соглашение(!), после чего отправилась в Стамбул.
Как видим ,Яндекс уже полностью вышел из- под контроля . Откровенная ложь с наглой подменой террористов -стиль работы этого интернет-ресурса.Кстати по Донбассу были теже грабли.Не удивительно,что своим враньём Яндекс и развалит Россию! Тов.Тов. Стариков!Кургинян!Проханов! где ваши негодования?
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации