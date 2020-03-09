Триполитанские террористы ПНС начали масштабное наступление на позиции ливийских военнослужащих – Ахмад Мисмари

15:58

В очередной раз боевики нарушают режим прекращения огня

Фото: РИА ФАН

Пресс-секретарь генерального командования Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари сообщил о старте масштабного наступления боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем на позиции армии Халифы Хафтара. Информация о начале операции радикалов была размещена в Facebook.

Как уточнил генерал-майор, сведения об активизации сил триполитанских радикалов, связанных с ПНС, получены в ходе разведывательных операций ЛНА. Мисмари подчеркнул, что мобилизованы формирования, переброшенные Турцией в Ливию из САР.

Ранее террористы ПНС обстреляли позиции ЛНА из артиллерии, дислоцирующейся на военном аэродроме «Митига». В очередной раз боевики нарушают режим прекращения огня. Несмотря на подобные провокации, ливийское командование сохраняет хладнокровие и придерживается режима тишины. ЛНА нацелена на переведение конфликта в политическую плоскость для дальнейшего урегулирования ситуации в североафриканской республике.