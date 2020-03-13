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Порошенко покинул Украину накануне допроса в Госбюро расследований

08:58 13.03.2020
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну накануне своего допроса в Госбюро расследований (ГБР), пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что Порошенко был вызван на допрос в пятницу, 13 марта, к 11:00 (12:00 мск). По какому именно делу был вызван экс-лидер Украины, не уточнялось. Однако отмечалось, что существует большая вероятность его ареста на допросе.

Адвокаты Порошенко не сообщают, куда именно отправился Порошенко. 

Ранее депутат от фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил о возбуждении дела против Порошенко о декларировании недостоверной информации за 2018 год. Порошенко 6 марта прибыл в Госбюро расследований на допрос и заявил, что у него есть постановление суда, обязывающее ведомство закрыть это дело. Госбюро расследований Украины заявило, что не получал такого уведомления.

Как ранее сообщили в ГБР, экс-президента Украины не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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13.03.2020, 13:06
Гость: Павел__

Сразу видно отличие "бандеростанной Украины" от "душноскрепанутой вставшей с колен".
В ужосной-Укрии - даже президента можно допросить.
В "скрепанутой ворократии" - что-бы не натворил президент пока президетствовал - он вечноправ и ни одна ...... ... судейская не рискнет его в суд вызвать.
13.03.2020, 11:34
Гость: Вам намекают, что

возле вашего Пороха Янукович рядом не стоял!
13.03.2020, 11:24
Гость: личный опыт

В Ростовскую область поехал.
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