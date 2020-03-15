Российско-турецкое патрулирование в Сирии сократили из-за провокаций

17:30

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Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в Сирии было сокращено из-за провокаций боевиков.

Провокации планировали неподконтрольные Турции радикальные бандформирования. Для их реализации террористы пытались задействовать в качестве "живого щита" мирных жителей, в том числе женщин и детей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута патрулирования для предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители.

По его данным, "турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4".

Ранее в воскресенье совместный патруль начинал движение по этой трассе от населенного пункта Трумба (2 км западнее Саракиба).

Его спланировали в рамках договоренностей между лидерами РФ и Турции, достигнутых в начале марта. В патрулировании от России задействовали взвод военной полиции на бронетехнике. Организация осуществляется совместным российско-турецким координационным центром.

Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М-4 (Латакия - Алеппо), но также стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.