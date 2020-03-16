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Глава Еврокомиссии предложила закрыть границы еврозоны

18:53 16.03.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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ЕС стоит на 30 дней закрыть границы еврозоны, Великобритании и Ирландии для граждан третьих стран, передает Reuters слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава ЕК предложила главам стран, входящим в ЕС, и их правительствам ввести ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса.

 «Чем меньше поездок, тем лучше мы сможем сдержать вирус», — отметила она. Фон дер Ляйен добавила, что по истечении 30 дней запрет в случае необходимости может быть продлен.

Исключения будут сделаны для граждан и жителей ЕС и членов их семей. Запрет также не коснется работников сферы здравоохранения, исследователей, работающих над сдерживанием коронавируса, и дипломатов.

Эти меры будут вынесены на утверждение глав государств и правительств ЕС и могут вступить в силу уже с 18 марта.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 174 тысяч человек. Число смертей превысило 6,7 тысячи, вылечились более 77,2 тысячи человек.

Среди европейских стран лидером по числу заболевших остается Италия — почти 25 тысяч человек, из которых 1,8 тысячи умерли. На втором месте Испания — 9,4 тысячи заразившихся и 335 скончавшихся. Далее по числу заболевших идут Германия, Франция, Швейцария и Нидерланды.

Темы: Коронавирус, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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16.03.2020, 22:15
Гость: a

Несколько подправив Маяковского:
Ты балда, ЕС, —
скажу по чести.
Что касается меня,
то я бы
лично —
я Европу бы закрыл,
слегка почистил,
а потом
опять закрыл —
навечно.
16.03.2020, 19:53
Гость: Старый евrей

Мелко как то, не находите? А слабо закрыть вообще весь ЕС? Навсегда.
16.03.2020, 19:44
Гость: Европеец

Автор путает еврозону и ЕС. Это разные вещи.
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