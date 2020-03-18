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Сотни украинцев пешком дошли на родину из Венгрии

15:18 18.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Более 400 украинцев, пришедшие в понедельник и вторник пешком на украинско-венгерскую границу, смогли попасть на Украину, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Пеший переход между Венгрией и Украиной запрещен, но нашему посольству в Венгрии и консульству в Ниредьгазе удалось совместно наладить с пограничниками двух стран эффективный механизм возвращения домой - с украинской стороны приезжают такси или индивидуальные перевозчики, венгерские пограничники собирают украинцев, которые ждут на границе, они подсаживаются в машину, пересекают границу и возвращаются домой. С вечера 16 марта удалось вернуть уже более 400 украинцев, и люди продолжают приходить", - цитирует министра "Интерфакс".

Кроме того, министр сообщил, что украинцам, застрявшим в венгерском аэропорту в транзитной зоне из-за запрета на въезд иностранцев, после переговоров посольства разрешили на автобусах добраться домой.

По словам главы МИД, сейчас сохраняется проблема на заблокированной австрийско-венгерской границе, но послы Украины в Австрии и Венгрии ищут пути ее решения.

"Часть людей, которые не могут пересечь границу, находятся прямо на территории посольства Украины в Австрии, где обеспечены всем необходимым. На границу также выехали наши дипломаты, чтобы обеспечить граждан едой и водой", - отметил он.

Темы: Украина, Погранично-визовые вопросы за рубежом
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Комментарии читателей
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19.03.2020, 00:12
Гость: личный опыт

Да знаем. Пришли времена ездить попрошайничать на тему "мышибратья".
18.03.2020, 23:10
Гость: Владимир*

Министр иностранных дел гордится тем, что удалось договориться: украинские бомбилы перевозят украинцев через границу... Супер!
Далее.
Могу подсказать министру Кулебе немного более простое решение.
Консульство связывается с несчастными украинцами, назначает время. К этому времени великая держава Украина подгоняет автобусы и мгновенно перевозит ВСЕХ нуждающихся.
18.03.2020, 22:24
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Самое главное - дошли!
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