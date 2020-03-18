Сотни украинцев пешком дошли на родину из Венгрии

15:18

Более 400 украинцев, пришедшие в понедельник и вторник пешком на украинско-венгерскую границу, смогли попасть на Украину, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Пеший переход между Венгрией и Украиной запрещен, но нашему посольству в Венгрии и консульству в Ниредьгазе удалось совместно наладить с пограничниками двух стран эффективный механизм возвращения домой - с украинской стороны приезжают такси или индивидуальные перевозчики, венгерские пограничники собирают украинцев, которые ждут на границе, они подсаживаются в машину, пересекают границу и возвращаются домой. С вечера 16 марта удалось вернуть уже более 400 украинцев, и люди продолжают приходить", - цитирует министра "Интерфакс".

Кроме того, министр сообщил, что украинцам, застрявшим в венгерском аэропорту в транзитной зоне из-за запрета на въезд иностранцев, после переговоров посольства разрешили на автобусах добраться домой.

По словам главы МИД, сейчас сохраняется проблема на заблокированной австрийско-венгерской границе, но послы Украины в Австрии и Венгрии ищут пути ее решения.

"Часть людей, которые не могут пересечь границу, находятся прямо на территории посольства Украины в Австрии, где обеспечены всем необходимым. На границу также выехали наши дипломаты, чтобы обеспечить граждан едой и водой", - отметил он.