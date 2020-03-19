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Число инфицированных коронавирусом превысило 206 тыс. человек

08:54 19.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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По состоянию на 02:00 по московскому времени четверга в мире насчитывалось 206226 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 8764, поправились более 82 тыс. человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные газеты South China Morning Post.

Отмечается, что данное издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 18,5 тыс., число скончавшихся - на 882.

В материковом Китае по состоянию на утро минувшей среды было зарегистрировано 11 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлено 13 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3237 человек, зарегистрировано 80894 случаев заболевания.

До 2,978 тыс. увеличилось в минувшую среду число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 475 новых случаев смертельного исхода, вызываемого инфекцией. Всего в стране инфицировано 35713 человек.

В Иране зафиксировано 17631 случаев заболевания (скончались 1135), Испании - 13716 (558), Франции - 9134 (264), Южной Корее - 8413 (84), Германии - 8198 (24), США - 5712 (103), Великобритании - 2626 (104), Швейцарии - 2269 (19), Нидерландах - 2051 (58), Австрии - 1646 (четыре), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) - 1572 (36), Норвегии - 1308 (три), Швеции - 1279 (три), Бельгии - 1243 (10), Дании - 1057 (четыре).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще в 149 странах и районах мира.

В России на текущий момент инфекция выявлена у 147 человек, летальных исходов не зарегистрировано.

Темы: Коронавирус
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19.03.2020, 11:01
Гость: XeX

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