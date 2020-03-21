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Бжания хочет попросить Россию забрать из Абхазии особо опасных преступников

11:54 21.03.2020
Аслан Бжания. Фото Leonrid с сайта ru.wikipedia.org
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Кандидат в президенты Абхазии, экс-глава Службы госбезопасности Аслан Бжания намерен обратиться к России с просьбой забрать в свои тюрьмы особо опасных абхазских преступников, так как в самой Абхазии нет тюрем строго режима.

Речь идет о преступниках, совершивших особо тяжкие преступления. Это рецидивисты, наркодилеры, педофилы. "Если мы не можем обеспечить их содержание, а сегодня государство не может, мы можем обратиться с просьбой к российской стороне, и такое соглашение подписать", - приводит его слова РИА Новости.

Этот вопрос может быть снят в случае появления в Абхазии тюрем, в которых эти преступники могли бы содержаться.


 

Темы: Абхазия, Отношения России и Абхазии
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Комментарии читателей
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21.03.2020, 16:00
Гость: Плохо жрёшь!

Иначе давно бы не было продажников, воров, нацюков, бандюков.....
21.03.2020, 15:40
Гость: Ничего не попутали?

Абхазия это не Грузия.
21.03.2020, 14:33
Гость: Сталин был Кобой до революции

Коба - легендарный грузинский абрек, воевавший против России во времена Наполеона. А Коба Джугашвили организовывал саботаж на бакинских нефтепромыслах в военное время.
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