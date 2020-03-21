Бжания хочет попросить Россию забрать из Абхазии особо опасных преступников

11:54

Кандидат в президенты Абхазии, экс-глава Службы госбезопасности Аслан Бжания намерен обратиться к России с просьбой забрать в свои тюрьмы особо опасных абхазских преступников, так как в самой Абхазии нет тюрем строго режима.

Речь идет о преступниках, совершивших особо тяжкие преступления. Это рецидивисты, наркодилеры, педофилы. "Если мы не можем обеспечить их содержание, а сегодня государство не может, мы можем обратиться с просьбой к российской стороне, и такое соглашение подписать", - приводит его слова РИА Новости.

Этот вопрос может быть снят в случае появления в Абхазии тюрем, в которых эти преступники могли бы содержаться.



