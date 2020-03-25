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США могут стать новым эпицентром распространения COVID-19

09:46 25.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса COVID-19, считают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет "Интерфакс".

В организации отметили, что в США наблюдается быстрый рост числа инфицированных, что говорит о потенциальной угрозе дальнейшего распространения вируса. 

"Сейчас наблюдается быстрый рост числа заболеваний в США. Значит, у них действительно есть такой потенциал. Мы пока не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально", - заявили в ВОЗ.

В свою очередь американские эксперты заявляют о критической нехватке средств для борьбы с коронавирусом. Госдепартамент США дал указание американским дипломатам в Восточной Европе и Евразии искать потенциальных поставщиков "критически важных медицинских материалов и оборудования", однако, в Европе эти ресурсы "критически истощены" из-за быстрого распространения инфекции в странах континента.

На вечер вторника, 24 марта, в США насчитывается более 53 тыс. инфицированных, 703 скончавшихся. При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по истечении 15-дневного карантина ограничительные меры в стране могут быть сняты. 

Темы: Коронавирус, США, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 17:28
Гость: С подводной лодки никуда не смоешься.

С авианосца тоже. Интересная новость поступила с Южно Китайского моря, где несёт дежурство авианосец "Теодор Рузвельт". Там обнаружены три заражённых члена экипажа. Вопрос откуда? Но тем не менее будет интересно следить за ситуацией. Там ещё 5000 потенциальных клиентов.
25.03.2020, 17:25
Гость: С подводной лодки никуда не смоешься.

С авианосца тоже. Интересная новость поступила с Южно Китайского моря, где несёт дежурство авианосец "Теодор Рузвельт". Там обнаружены три заражённых члена экипажа. Вопрос откуда? Но тем не менее будет интересно следить за ситуацией. Там ещё 5000 потенциальных клиентов.
25.03.2020, 17:17
Гость: личный опыт

А почему ты думаешь, что решение о создании этого коронавируса и заражении Китая в США принимал именно Белый дом?
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