США могут стать новым эпицентром распространения COVID-19

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США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса COVID-19, считают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет "Интерфакс".

В организации отметили, что в США наблюдается быстрый рост числа инфицированных, что говорит о потенциальной угрозе дальнейшего распространения вируса.

"Сейчас наблюдается быстрый рост числа заболеваний в США. Значит, у них действительно есть такой потенциал. Мы пока не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально", - заявили в ВОЗ.

В свою очередь американские эксперты заявляют о критической нехватке средств для борьбы с коронавирусом. Госдепартамент США дал указание американским дипломатам в Восточной Европе и Евразии искать потенциальных поставщиков "критически важных медицинских материалов и оборудования", однако, в Европе эти ресурсы "критически истощены" из-за быстрого распространения инфекции в странах континента.

На вечер вторника, 24 марта, в США насчитывается более 53 тыс. инфицированных, 703 скончавшихся. При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по истечении 15-дневного карантина ограничительные меры в стране могут быть сняты.