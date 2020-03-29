Малькевич оценил шансы предположительно сбежавших из ливийской тюрьмы россиян вернуться в РФ

17:44

Российских социологов, проводивших в Ливии исследования, похитили боевики

Президент ФЗНЦ Александр Малькевич оценил шансы вернуться в Россию одного из социологов, предположительно бежавшего из частной тюрьмы «Митига», в эксклюзивном комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей.

Заключенные тюрьмы «Митига». Фонд защиты национальных ценностей

Ранее ФАН писало о побеге, совершенном заключенными ливийской тюрьмы. Им удалось воспользоваться отсутствием охранников, спрятавшихся от обстрела. Ливийские пользователи социальных сетей сообщают, что среди бежавших заключенных был один россиянин. Можно предположить, что это был Максим Шугалей или Самер Суэйфан — кроме них в тюрьме не было ни одного гражданина России.

В условиях кризиса в Ливии побег из тюрьмы не означает обретение свободы, ведь столица североафриканского государства контролируется террористами нелегитимного ПНС. Кроме того, сбежавшему необходимо покинуть пределы страны.

Малькевич надеется, что один из социологов ФЗНЦ все же сумел выбраться с территории, подконтрольной джихадистами, и сможет найти людей, способных ему помочь. Однако, он отметил, что истощенный пленник из другого государства не имеет шансов на успех в одиночку. Президент ФЗНЦ считает, что этот отчаянный шаг может угрожать жизням россиян.

Сейчас сотрудники Фонда работают над максимальным задействованием своих рабочих контактов в Ливии и Северной Африке — они используют все, чтобы получить как можно больше сведений о произошедшем с целью оказания посильной помощи.

Напомним, российских социологов, проводивших в Ливии исследования, похитили боевики, действующие в интересах ПНС Файеза Сарраджа. Их поместили в тюрьму в мае 2019 года. С тех пор россиян удерживали без предъявления обвинений и подвергали пыткам.

