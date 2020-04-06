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В Ираке обстреляли объекты американской нефтяной компании

12:10 6.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В Ираке обстреляли нефтяное месторождение американской компании Halliburton, пишет РИА Новости со ссылкой на иракские СМИ.

Как отмечает агентство, по местораждению, расположенному около деревни Зубейр в провинции Басра, было выпущено пять ракет.

"Одна ракета упала рядом с нефтяной скважиной 20, крупнейшей по производству нефти", - отмечается в сообщении.

Органы безопасности республики обнаружили установку, с которой велся обстрел, идет расследование. Известно, что во время атаки в штаб-квартире американской компании была слышна воздушная тревога.

О пострадавших и ущербе в результате ударов не сообщается.

Темы: Ирак
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