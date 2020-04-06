В Ираке обстреляли объекты американской нефтяной компании

12:10

В Ираке обстреляли нефтяное месторождение американской компании Halliburton, пишет РИА Новости со ссылкой на иракские СМИ.

Как отмечает агентство, по местораждению, расположенному около деревни Зубейр в провинции Басра, было выпущено пять ракет.

"Одна ракета упала рядом с нефтяной скважиной 20, крупнейшей по производству нефти", - отмечается в сообщении.

Органы безопасности республики обнаружили установку, с которой велся обстрел, идет расследование. Известно, что во время атаки в штаб-квартире американской компании была слышна воздушная тревога.

О пострадавших и ущербе в результате ударов не сообщается.