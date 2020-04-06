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С 14 апреля Австрия начинает снимать ограничения, введенные по коронавирусу

15:44 6.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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С 14 апреля 2020 года власти Австрии намерены начать снимать ограничения, которые были введены из-за вспышки коронавируса. 

Первоначально планируется разрешить работу магазинов, площадь которых не превышает 400 квадратных метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова канцлера Себастьяна Курца.

Также было заявлено, что с 1 мая откроются остальные магазины, а с середины мая - рестораны и гостиницы. При этом Курц отметил, что ограничения будут сняты только в том случае, если не будут нарушаться действующие запреты.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Австрии составило немногим более 12 тысяч, из которых 220 умерли.

Также отметим, что в Испании (недавно опередила Италию и вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса) четвертый день подряд снижается смертность от COVID-19.

В частности, за сутки было зафиксировано 637 летальных исходов. При этом в министерстве здравоохранения страны заметили, что это самый низкий показатель смертности с 24 марта, отметив, что снижение наблюдается уже четвертый день подряд. Всего же в Испании насчитывается свыше 135 000 заразившихся, из которых скончались более 13 000, госпитализированы почти 60 000 и около 40 000 выздоровели.

Темы: Коронавирус, Австрия, Испания
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 22:53
Гость: jfhmg

вертай минздрав СССР ИЛИ МИНИМУМ РСФСР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.04.2020, 21:17
Гость: приложение все же следовало бы разработать

Коронавирус отступает ? И все таки со сканером зрачка глаза на коронавирус было бы гораздо лучше.
06.04.2020, 16:46
Гость: гнус

В Альпах погода "звенит" и жаль,что горнолыжный сезон "пострадал",но возможно ледники компенсируют .
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