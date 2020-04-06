Каждый гражданин Сингапура получит $1,1 тыс. в качестве поддержки

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Правительство Сингапура выплатит 1,6 тыс. сингапурских долларов ($1,1 тыс.) каждому гражданину старше 21 года в качестве поддержки из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал в понедельник вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит, представляя в парламенте очередной пакет дополнительных мер на период пандемии.

Третий пакет финансовой помощи, который получил название "Бюджет солидарности", "предусматривает единовременную выплату в текущем месяце 600 сингапурских долларов". Министр уточнил, что "с учетом предыдущих социальных выплат каждый гражданин в этом году получит 1,6 тыс. сингапурских долларов".

Премьер-министр Ли Сянь Лун 3 апреля сообщил о введении дополнительных ограничений в связи с распространением вируса. В частности, с 7 апреля почти на месяц в городе-государстве будут закрыты все основные объекты, кроме имеющих жизненную необходимость, к числу которых относятся продовольственные магазины, аптеки, общественный транспорт и ряд других, приостановлены занятия в школах и вузах, пишет ТАСС.

Ли Сянь Лун призвал жителей не покидать свои дома без крайней необходимости. По его словам, пока этот призыв носит рекомендательный характер, но если ситуация не улучшится, правительство готово на дальнейшее ужесточение мер.