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ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

21:19 8.04.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Противостояние на Украине

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.

Об этом, как передает Донецкое агентство новостей, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

В пресс-службе главы офиса Зеленского Андрея Ермака подтвердили РБК, что обмен согласован.

«После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до Пасхальных праздников, а также определить место его проведения. Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле 10 на 8», — рассказала Морозова.

Темы: Противостояние на Украине
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