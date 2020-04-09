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Против Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело

21:06 9.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное дело в отношении депутата Верховной рады и бывшего президента страны Петра Порошенко. Это уже 17-е уголовное дело.

На этот раз экс-главу государства подозревают в незаконных действиях при назначении судей Верховного суда, в частности, в том, что указы бывшего президента нарушили нормы конституции, пишет Газета.RU.

Дело против Порошенко возбуждено по статьям украинского УК о злоупотреблении властью или служебным положением, вмешательстве в деятельность судебных органов, невыполнении судебного решения и о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Расследование поручено следователям центрального аппарата государственного бюро расследований (ГБР).

Темы: Украина, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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10.04.2020, 06:12
Гость: Из Кривого-Рога

Любой президент на Украине будет не лучше Порошенко.А что он мог сделать?
Из России вторглись зеленые человечки- ихтамнеты.А Россия как-бы ни причем.
10.04.2020, 04:09
Гость: а не было никакого расследования.

Нидерланды как страна НАТО участвовали в заговоре по умышленному сбитию [руками хохлов] гражданского авиалайнера МН17, чтобы "повесить" на ДНР/ЛНР -> на Россию с целью создания мирового общественного мнения о России как стране-источнике терроризма. Вот уже почти 6 лет играют в иммитацию расследования, придумали сценарий, придумали подозреваемых, доказательств - НОЛЬ, фактов - НОЛЬ,
а тупые хохлы пишут на форуме: "расследование доказало и есть подозреваемые и доказательства".
Когда им же предлагают назвать хоть один-единственный факт-доказательство - не могут.
10.04.2020, 01:53
Гость: Врать вам

По заветам Геббельса...но правда она одна и расследование доказало и есть подозреваемые и доказательства.
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