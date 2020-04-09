Против Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело

21:06

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное дело в отношении депутата Верховной рады и бывшего президента страны Петра Порошенко. Это уже 17-е уголовное дело.

На этот раз экс-главу государства подозревают в незаконных действиях при назначении судей Верховного суда, в частности, в том, что указы бывшего президента нарушили нормы конституции, пишет Газета.RU.

Дело против Порошенко возбуждено по статьям украинского УК о злоупотреблении властью или служебным положением, вмешательстве в деятельность судебных органов, невыполнении судебного решения и о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Расследование поручено следователям центрального аппарата государственного бюро расследований (ГБР).