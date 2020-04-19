Трамп пообещал привлечь Пекин к ответу за сокрытие фактов о коронавирусе

10:22

Власти Китая должны понести ответственность, если обнаружится, что они скрывали реальные данные о коронавирусе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом Доме.

«Если выяснится, что они (власти преднамеренно скрывали факты, то должны быть последствия», — цитирует Трампа РБК.

При этом он не исключил, что Пекин совершил ошибку не специально. «Ошибки случаются», — заявил Трамп, отметив, что это не так страшно, как направленное сокрытие данных.

Координатор по противодействию коронавирусу в администрации США Дебора Бирк во время брифинга добавила, что власти США считают сведения китайских властей о заболеваемости, смертности от COVID-19, а также о ходе распространения заболевания нереальными.

Ранее 18 апреля Трамп уже выражал сомнения в достоверности данных о коронавирусе, которые публикуются властями КНР. По его мнению, в Китае в реальности от COVID-19 умерло больше людей, чем в США, которые сейчас лидируют по уровню заболеваемости и смертности.