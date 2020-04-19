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Трамп пообещал привлечь Пекин к ответу за сокрытие фактов о коронавирусе

10:22 19.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти Китая должны понести ответственность, если обнаружится, что они скрывали реальные данные о коронавирусе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом Доме.

«Если выяснится, что они (власти преднамеренно скрывали факты, то должны быть последствия», — цитирует Трампа РБК.

При этом он не исключил, что Пекин совершил ошибку не специально. «Ошибки случаются», — заявил Трамп, отметив, что это не так страшно, как направленное сокрытие данных.

Координатор по противодействию коронавирусу в администрации США Дебора Бирк во время брифинга добавила, что власти США считают сведения китайских властей о заболеваемости, смертности от COVID-19, а также о ходе распространения заболевания нереальными.

Ранее 18 апреля Трамп уже выражал сомнения в достоверности данных о коронавирусе, которые публикуются властями КНР. По его мнению, в Китае в реальности от COVID-19 умерло больше людей, чем в США, которые сейчас лидируют по уровню заболеваемости и смертности.

Темы: Дональд Трамп, Коронавирус, Китай
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Комментарии читателей
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19.04.2020, 16:56
Гость: личный опыт

Что ни говори, а Трамп красава. Одновременно нагнул ВОЗ прекращением финансирования и обозначил виноватым в пандемии Китай. Обозначил ВОЗу цель, так сказать, что бы "простить" ВОЗ.
Теперь возовские чиновники с пеной у рта будут доказывать, что во всем виноват Китай, кому же захочется терять насиженное теплое местечко.
19.04.2020, 16:52
Гость: Зри в корень

Кто кричит: "Держи вора" громче всех?
19.04.2020, 15:38
Гость: Виктор

"Когда от угроз перейдёт к делу?" Трамп перейдет к делу, видимо, когда число умерших от коронавируса в США превысит 200 тыс. Сейчас уже 40 тыс. Пока он борется с пандемией в Твиттере, призывая компанию Форд открыть на одном из их заброшенных заводов производство аппаратов ИВЛ. Ждите...
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