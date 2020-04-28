Убирайтесь на заработки: Украина выдворяет украинцев

Первый чартерный рейс доставил из Украины в Финляндию около двухсот сезонных работников

Аналогичным образом рекрутировать «заробитчан» для сбора урожая собирается Польша. Примечательно, что снова получить дешевую рабочую силу европейским сельхозпроизводителям помогает МИД Украины, который содействует доставке украинцев на плантации Западной и Северной Европы. Предвыборные обещания президента Владимира Зеленского резко разошлись с реальностью. Человек, который мечтал о возвращении на Украину миллионов уехавших, теперь поощряет новое выдворение украинцев прочь из страны на заработки.

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Трудовая миграция — это не просто социальное явление, а один из столпов, на которых держится украинская экономика в постмайданный период. Некоторые эксперты считают, что Зеленскому вообще стоит поощрять «выдавливание» лишнего населения за рубеж.

«Во-первых, будет меньше безработных, а значит, рост заработной платы на Украине ускорится, — утверждает экономист Александр Охрименко. — Во-вторых, трудовые мигранты будут переводить валюту на Украину и тем самым способствовать поступлению валюты и наполнению госбюджета. В-третьих, люди, заработав деньги за границей, будут возвращаться на Украину и за счет накопленных средств и европейского опыта открывать бизнес на Украине. Поэтому нужно стимулировать экспорт рабочей силы с Украины».

С третьим аргументом, конечно, можно поспорить: не для того «заробитчане» уезжают на Запад, чтобы возвращаться обратно. Но связь между масштабами трудовой миграции и заработными платами действительно существует, и в скором времени украинцы это почувствуют.

Чем выше конкуренция за рабочее место, тем меньше оплата труда.

Очевидно также, что рост безработицы, который уже фиксирует Государственная служба занятости, будет требовать роста расходов на выплаты пособий.

Денежные переводы от «заробитчан», напротив, уменьшатся. В 2019 году они перечислили на Украину порядка 12 миллиардов долларов, а какую-то сумму завезли наличностью. В Национальном банке отмечают, что это определяло «благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года» — помните новости о рекордно крепкой гривне?

Более того, именно «заробитчане» помогли Украине безболезненно пройти пиковые выплаты по государственному долгу.

Нацбанк выкупал привезенную ими валюту и рассчитывался с международными кредиторами. Уже в нынешнем году эта схема может дать серьезный сбой.

Добавим к этому неизбежный рост социального напряжения и протестной активности людей, которые из сытой Европы вернулись на нищую Украину. Подавляющее большинство трудовых мигрантов — выходцы из западных регионов, где народ, как известно, в свободное от работы время любит «майданить».

Свободного времени в условиях «коронакризиса» у них будет вдоволь, поводов для недовольства — еще больше. К тому же «своим парнем» для галичан Зеленский так и не стал. Сотни тысяч вынужденных «возвращенцев» на Западной Украине — это электорат блока «Европейская солидарность» Петра Порошенко, партии «Голос» Святослава Вакарчука, запрещенной в РФ «Свободы». Кого угодно, но не «Слуги народа».

Так есть ли хоть одна причина, по которой Зеленский должен быть против нового выдворения за границу «заробитчан»?

Публично он заявляет следующее: «Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и умения. Поэтому предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст на Украине дополнительные миллионы рабочих мест».

Над «миллионами рабочих мест» посмеялась вся страна — с этим заявлением Зеленский как раз выступал 1 апреля, в свой профессиональный праздник. С таким же успехом можно было предложить правительству сделать Украину самой богатой страной Европы. Почему нет? Хорошее ведь предложение!

Не нужно углубляться в экономическую теорию — простая логика подсказывает, что в стране, где падает ВВП, новые рабочие места не появятся (даже старые вряд ли удастся сохранить в прежнем количестве).

Поэтому Зе-команда объективно заинтересована в том, чтобы поток «заробитчан» как можно скорее снова поменял направление движения.

23 апреля вопреки всем карантинным мероприятиям около двухсот украинцев были доставлены спецрейсом в столицу Финляндии. Для чего? Для выполнения сверхважных… сезонных работ на финских фермах. К организации полета подключились государственные органы двух стран, рейс оплатила некая эстонская частная фирма. «Запланировано еще два рейса в Финляндию, возможно, будет и больше, также есть подобные проекты в Германию, Англию», — сообщает авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Тем же путем решила пойти Польша, где скоро созреют спаржа и клубника. По словам президента польской службы персонала промышленников Кшиштофа Инглота, собирать урожай некому — Варшава готова доставлять в страну украинских мигрантов чартерными рейсами. Затраты будут большими, но из-за нехватки рабочих рук здешние фермеры рискуют пострадать еще больше.

Получается парадоксальная ситуация: по линии Министерства иностранных дел Украина судорожно пытается вернуть домой своих граждан, которые застряли в других странах.

И тот же МИД присоединяется к организации доставки «заробитчан» на зарубежные фермы. Опасность коронавируса для официального Киева отходит на второй план, когда нужно выпроводить из страны лишнюю рабочую силу.

Проблема всего одна: после окончания карантина принять украинских мигрантов в прежнем количестве та же Польша не сможет. По еврозоне экономический кризис обещает ударить особенно сильно. Пресловутый «польский сантехник», потеряв вакансию в Германии или Франции, точно так же будет отсиживаться в родной стране и занимать место украинского «заробитчанина».

Восстановление мировой экономики, согласно прогнозам, начнется уже в 2021 году. Но до тех пор, пока трудовые мигранты из Незалежной повторно не прорубят окно в Европу, они будут создавать политическую и экономическую нестабильность у себя на родине.

Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться. Мудрость этой цитаты президент Украины познал на собственном опыте.

После победы на прошлогодних выборах Зеленский неоднократно заявлял о желании вернуть на Украину людей, которые отправились искать счастья за рубежом.

Эпидемия коронавируса исполнила его мечту — сотни тысяч «заробитчан» в силу вынужденных обстоятельств оказались дома. И что теперь Украине делать с этим «счастьем»?