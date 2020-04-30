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В Раде предрекли гибель и уничтожение украинцам

09:46 30.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Украинский народ ждет уничтожение и гибель, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

По его словам, стране нужен сильный лидер, который сможет "собрать страну, навести порядок". Этот лидер должен иметь четкую мотивацию "действовать в интересах украинского народа" и не оглядываться на европейских и американских партнеров.

Кива заявил, что сейчас наступил второй этап экспансии Запада, который "внедряет свои кадры в украинскую власть". Примером этого он назвал слухи о возможном назначении вице-премьером страны Михаила Саакашвили. Это назначение, по мнению депутата, может являться одним из условий получения Украиной кредита.

Как отмечает парламентарий, нынешний президент Владимир Зеленский "не способен противостоять внешнему влиянию", что приводит к проникновению лоббизма во все ветви власти.

Темы: Внутриполитическая ситуация на Украине, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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30.04.2020, 11:16
Гость: Михо этим похвастаться не может

Мужское имя Кива - форма имени Акива. Имя Акива как арамейская форма имени Яаков получило распространение в эпоху Талмуда. Популярность этого имени была связана с тем, что его носил рабби Акива бен Йосеф – величайший мудрец, мистик, живший во времена разрушения Второго Храма. Рабби Акива – ярчайшая фигура в еврейской истории. В трактате Авот приведено его изречение, отражающее исключительно сложную корреляцию между Б-жественным Провидением и полной свободой выбора, предоставленной человеку. «Все предопределено, – учил рабби Акива, – но дано право выбора…»
30.04.2020, 10:56
Гость: А что,

этот саакашвили уже не является военным преступников , убивавшим спящее мирное население Цхинвала и российских миротворцев? Южная Осетия и Россия его уже простили и теперь будут обниматься и пожимать друг другу руки.
30.04.2020, 10:41
Гость: Олег

Туда и дорога этой великой мировой нации.
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