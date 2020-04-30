В Раде предрекли гибель и уничтожение украинцам

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Украинский народ ждет уничтожение и гибель, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

По его словам, стране нужен сильный лидер, который сможет "собрать страну, навести порядок". Этот лидер должен иметь четкую мотивацию "действовать в интересах украинского народа" и не оглядываться на европейских и американских партнеров.

Кива заявил, что сейчас наступил второй этап экспансии Запада, который "внедряет свои кадры в украинскую власть". Примером этого он назвал слухи о возможном назначении вице-премьером страны Михаила Саакашвили. Это назначение, по мнению депутата, может являться одним из условий получения Украиной кредита.

Как отмечает парламентарий, нынешний президент Владимир Зеленский "не способен противостоять внешнему влиянию", что приводит к проникновению лоббизма во все ветви власти.