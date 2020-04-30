]]>
]]>
Главная В мире Новости

В Нью-Йорке найдены грузовики с десятками разлагающихся тел

15:25 30.04.2020
Фото Jonah Markowitz с сайта The New York Times
Материалы по теме:

Полиция обнаружила на Утика-авеню в Бруклине (Нью-Йорк) грузовые автомобили, в которых в мешках находились десятки разлагающихся тел.

Как сообщает The New York Times, тревогу забили местные жители, которые почувствовали ужасный запах.

Было установлено, что грузовики, стоявшие около морга, принадлежат похоронному бюро Эндрю Клекли. По предварительной версии, в морге сломалась морозильная камера и поэтому сотрудники были вынуждены хранить тела в грузовиках, так как перед кремацией или захоронением они должны находиться в соответствующих условиях во избежание заражения.

«Похоже, грузовик был полон. Он у них работал запасным складом. Для родственников покойных это серьезный удар», - заявил глава Бруклинского района Эрик Адамс.

Владелец соседнего здания Джон Депьетро также отметил, что во вторник возле похоронного бюро было припарковано 5 грузовых автомобилей. «В фургонах и грузовиках были трупы. Они лежали штабелями в мешках на молнии», - заявил Депьетро.

По словам представителя департамента здравоохранения Эрин Силк, данное похоронное бюро принимает дополнительные меры по утилизации останков. При этом откуда именно они поступают, не установлено.

Темы: Коронавирус, Нью-Йорк, США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.05.2020, 00:16
Гость: евразиец

Американская денежная единица сильна как никогда из-за эпидемии и обвала нефтяных цен инвесторы перекладывают средства в главную резервную валюту мира, способствуя ее укреплению. Но, согласно прогнозам крупнейших международных банков, уже к концу года доллар обесценится из-за беспрецедентных мер поддержки экономики, на которые пошла ФРС.Ферштейн для чего это придумали? Укрепить доллар ,но это абсурдно так как даст кратковременный эффект.
30.04.2020, 23:14
Гость: У- ха- ха

Университет Дж. Хопкинса - это корманная организация Билла Гейтса, которая всю корона-аферу придумала еще в 2015. Оно тебе какую хочешь статистику нарисуют по Нью-Йорку, ты главное уши развешивай. Ты бы еще на самого Гейтса сослался - он сейчас не знает кому свою вакцино-отраву сплавить, вот и не жалеет денег на фейки. Могут тебе даже пустые гробики повозить в грузовике - деньги на декорации есть, на актерв тоже. На Гейтса и его клоунов готовятся коллективные иски в суд за создание фейковой эпидемии.
30.04.2020, 23:02
Гость: Сорин И.Л.

Кот Муррр, Иван Иваныч- сильный и талантливый пропагандист.
Не чета Вам, голубчик.
Я, кстати, сильно сомневаюсь в его россказнях про его какие-то среднеазиатские корни. Если и среднеазиатские, то бухарские, те самые.
Ибо у Кота есть главное качество сильного и талантливого пропагандиста- полная беззастенчивость. "В РФии нарастает пандемия, а клика Обнуленного снижает втрое расходы на здравоохранение!". Это только наши могут, как Илья Григорьевич-"Все немецкие солдаты и офицеры- мужеложцы и скотоложцы".
Но он и разумный человек. Послушал моего совета и вернулся от передовой Западной Медицины к Рудиментарно Тоталитарной Духоскрепной. Вернулся в родной Свердловск.
Все комментарии (21)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации