В Нью-Йорке найдены грузовики с десятками разлагающихся тел

15:25

Полиция обнаружила на Утика-авеню в Бруклине (Нью-Йорк) грузовые автомобили, в которых в мешках находились десятки разлагающихся тел.

Как сообщает The New York Times, тревогу забили местные жители, которые почувствовали ужасный запах.

Было установлено, что грузовики, стоявшие около морга, принадлежат похоронному бюро Эндрю Клекли. По предварительной версии, в морге сломалась морозильная камера и поэтому сотрудники были вынуждены хранить тела в грузовиках, так как перед кремацией или захоронением они должны находиться в соответствующих условиях во избежание заражения.

«Похоже, грузовик был полон. Он у них работал запасным складом. Для родственников покойных это серьезный удар», - заявил глава Бруклинского района Эрик Адамс.

Владелец соседнего здания Джон Депьетро также отметил, что во вторник возле похоронного бюро было припарковано 5 грузовых автомобилей. «В фургонах и грузовиках были трупы. Они лежали штабелями в мешках на молнии», - заявил Депьетро.

По словам представителя департамента здравоохранения Эрин Силк, данное похоронное бюро принимает дополнительные меры по утилизации останков. При этом откуда именно они поступают, не установлено.