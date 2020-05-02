Отставка Дариги Назарбаевой – решение, согласованное с Елбасы

Череда скандалов, связанных с Даригой Назарбаевой, негативно сказалась не только на ее имидже, но на имидже всей семьи

2 мая 2020 года стало известно о снятии с поста главы Сената РК Дариги Назарбаевой, дочери первого президента Казахстана Н. Назарбаева. Данный указ подписал глава государства К.-Ж. Токаев.

Дарига Назарбаева. Фото SenateKz с сайта ru.wikipedia.org

Однако тот факт, что в указе не прописаны причины отставки Дариги Назарбаевой, а также «молчание» ключевых представителей политического истеблишмента РК после публикации указа, ведут к появлению большого количества домыслов и слухов – от несогласованной отставки до начавшейся революции в Казахстане.

На мой взгляд, отставка Дариги Назарбаевой вполне логична и вписывается в развитие ситуации в Казахстане, по следующим причинам:

Во-первых, Даригу Назарбаеву назначил на пост главы Сената сам Н. Назарбаев в последний день своего президентства 19 марта 2019 года. На тот момент ее назначение выступало ключевым элементом разработанной Н. Назарбаевым схемы управляемого транзита власти. Так как снятие с себя полномочий и определенная потеря формального статуса могли негативно сказаться на позициях Н. Назарбаева во властной иерархии Казахстана. Далеко не всегда политику удается аккумулировать и сохранить имеющиеся у него административный, силовой и политический ресурсы в условиях сложения формальных полномочий.

Более того, подобная модель транзита власти всегда опирается на межэлитный пакт, а он формально никак не закреплен. Значит, всегда остается возможность нарушения договоренностей одной из сторон. Поэтому в тех условиях Н. Назарбаеву было необходимо подстраховать свои персональные позиции, а также статус своей семьи во властной пирамиде Казахстана.

Ведь, согласно ст. 48 Конституции РК, «в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Республики Казахстан, а также его смерти полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к Председателю Сената Парламента». И в этом смысле он своего добился.

Но политическая конъюнктура в самом Казахстане и в мире не стоит на месте, она постоянно меняется, требуя новых шагов и новых решений.

Во-вторых, Дарига Назарбаева – человек, который всегда демонстрировал свои властные амбиции. В экспертных кругах, обрисовывая амбиции старшей дочери Елбасы, достаточно часто апеллируют к середине 2000-х гг., когда она вместе с супругом Р. Алиевым продемонстрировала свои претензии на президентское кресло, что повлекло за собой недовольство Н. Назарбаева.

А сейчас, когда фактически в Казахстане закреплен статус-кво, подразумевающий максимальное сохранение внутриэлитного баланса сил, т.е. сохранение статуса и позиций основных игроков, попытки кого-то «перетянуть» одеяло на свою сторону будут караться, прежде всего, теми, кто этот баланс поддерживает (Н. Назарбаев и К.-Ж. Токаев). Потому что фальстарт одной из элитных групп может привести к активизации других и, как следствие, к политическому хаосу.

По сути действия дочери Елбасы нарушают разработанный им же самим план, что ему в текущих условиях совершенно невыгодно.

О личных амбициях Дариги Назарбаевой говорит и тот факт, что 15 апреля 2020 года, в период режима ЧП, введенного на территории Казахстана, она как спикер Сената РК запросила у Конституционного суда официальное толкование статьи 61 Конституции относительно нормотворческих полномочий парламента.

Действительно, право законодательной инициативы принадлежит президенту, депутатам парламента и правительству, но реализуется оно исключительно в Мажилисе (нижней палате Парламента). А введение режима ЧП на территории страны – механизм всегда сложный, прежде всего, потому что власть находится в уязвимой позиции. Поэтому попытки получить дополнительные полномочия и, в целом, такого рода активная деятельность бросают тень на статус и позиции в иерархии власти К.-Ж. Токаева, что невыгодно как ему, так и Елбасы, идущему с ним в тандеме.

В-третьих, череда скандалов, связанных с Даригой Назарбаевой, негативно сказалась не только на ее имидже, но на имидже всей семьи, что также невыгодно, прежде всего, Елбасы, который носит титул «Отца нации». Так, за последний год в прессу попали заявления Айсултана Назарбаева о «махинациях» правящего клана, судебный процесс в Лондоне вокруг недвижимости Д. Назарбаевой и ее старшего сына Нурали Алиева.

Все это стало импульсом к проявлению общественного недовольства. Поэтому перед Елбасы на одной чаше весов стоит репутация клана Назарбаевых в целом, а на другой – формальный статус старшей дочери. Выбор тут очевиден.

Примечательно и то, что Даригу Назарбаеву не сняли с поста Председателя Сената сразу же после публикации материалов об источнике средств, на которые была куплена принадлежащая ей недвижимость в Лондоне. Это решение вполне логично, так как Н. Назарбаеву необходимо было дождаться правовой реабилитации Дариги Назарбаевой, в частности, и семьи первого президента в целом.

В-четвертых, у Дариги Назарбаевой были проблемы, как с политическим истеблишментом, так и с бизнес-сообществом Казахстана. Она – фигура амбициозная, к компромиссу и уступкам не готовая. А политика – это всегда согласование интересов групп.

Более того, нужно понимать, что и семья первого президента немонолитна, в ней можно выделить несколько ключевых групп интересов – группа Дариги Назарбаевой, группа Тимура Кулибаева, группа С.А. Назарбаевой, группа Алии Назарбаевой и др.

Более того, эти группы интересов можно ранжировать, исходя из их ресурсного потенциала, политическим амбициям и т.д. Наиболее сильными долгое время признавались первые две, именно их лидеров и называли в качестве потенциальных преемников Н. Назарбаева.

Говорить о том, что между ними существует полный консенсус и взаимопонимание, не приходится. Их всех объединяет Н. Назарбаев. Если посмотреть, кто и какие посты из них занял после ухода Н. Назарбаева с поста президента, становится понятно, что рассматривалось три возможных варианта развития ситуации, и каждый из них был рассчитан на какой-то конкретный сценарий:

Первый сценарий – форс-мажорный транзит власти в случае непредвиденных обстоятельств (например, ухудшение состояния здоровья), тогда обеспечение позиции «семьи» во властных коридорах легло бы на Даригу Назарбаеву.

Это не значит, что ее реально готовили на пост президента и рассматривали в таком качестве, потому что Казахстан – страна восточная, с высоким уровнем патриархальных традиций. Женщину-президента в Казахстане пока представить сложно. А вот выступить в роли «временщика», который до объявления официальных выборов позволит семье Елбасы удержаться, Дарига Назарбаева вполне могла. Но период для этого форс-мажорного сценария уже прошел, и сейчас рассматриваются другие варианты развития ситуации.

Второй сценарий – плавная передача власти Т. Кулибаеву, среднему зятю президента. Тимур Кулибаев – фигура, выгодная с двух сторон: с одной стороны, его поддерживает бизнес-сообщество, выразителем интересов которого перед государством он является. С другой, он удерживает умеренную позицию между ключевыми внешними акторами – Россией, Великобританией и Китаем, а значит, может рассчитывать и на их поддержку в том числе.

Во многом отставка Дариги Назарбаевой на руку именно Т. Кулибаеву, чей аппаратный вес и ресурсный потенциал начинают расти. А в контексте бытующего в околоэкспертных кругах мнения, что вторым супругом Дариги Назарбаевой является Кайрат Шарипбаев – председатель совета директоров «КазТрансГаза» - ее отставка может сказаться и на позициях последнего. Как известно, вотчиной Т. Кулибаева является именно нефтегазовая отрасль.

Третий сценарий – укрепление во власти силовиков и приход на пост президента племянника Н. Назарбаева Самата Абиша. На сегодняшний день Самат Абиш является первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК (КНБ РК). Об усилении данного ведомства заговорили после назначения на пост председателя КНБ в сентября 2016 года Карима Масимова. Произошло это после смерти президента Узбекистана И. Каримова 02.09.2016. К слову, в соседнем Узбекистане силовики сыграли ключевую роль в процессе «мягкого» и бескровного транзита власти.

Возвращаясь к Самату Абишу, стоит отметить, что претендовать на пост главы государства по всем формальным признакам он стал только с августа 2018 года, по достижении им 40 лет (требование, прописанное в Конституции РК). Однако он избегает публичности, вокруг него нет никаких скандальных историй, о его семье и близком окружении ничего неизвестно, т.е. аффилировать данную фигуру с кем-то конкретным из семьи Елбасы очень сложно, а значит он – наиболее компромиссная среди всех потенциальных кандидатов фигура. Данная фигура может обеспечить как единство в самой «семье», так и поддержать внутриэлитный баланс сил в РК.

Вышесказанное приводит к главной мысли – отставка Дариги Назарбаевой согласована с Н. Назарбаевым, и отвечает его интересам. Его главная цель – обеспечить стабильность в стране, не допустив хаоса и внутриэлитной борьбы, а также сохранить позиции своей семьи в системе власти, в том числе и в постназарбаевский период.

Так что вся история вокруг отставки Дариги Назарбаевой отражает шахматный принцип: падение одной фигуры не ведет к проигрышу всей партии. Помимо Дариги Назарбаевой семья Елбасы представлена С. Абишем и Т. Кулибаевым, а также им самим.

Главное, за чем сейчас нужно следить, кого назначат следующим главой Сената и какой пост получит Дарига Назарбаева. Относительно первого момента, мое мнение такого, что в ближайшей перспективе на данный пост поставят «проходную фигуру», дабы снизить уровень напряжения вокруг транзита власти.

Учитывая, что Председатель Сената – второй человек во властной вертикали, и занимал этот пост родственник первого президента, то это порождало разговоры о скорой отставке К.-Ж. Токаева. Но ни К.-Ж. Токаеву, ни Н. Назарбаеву эти разговоры не нужны, так как бередят элитное сообщество, и подбивают его на активные действия. Их задача – поддержание статуса-кво: К.-Ж. Токаеву это выгодно, так как сравнимым с Назарбаевым авторитетом он еще не оброс, да и элитные круги завязаны пока что на первого президента страны. А Н. Назарбаеву это нужно для сохранения позиций своей «семьи» в системе власти, и подготовки реального преемника.

По поводу перспектив Дариги Назарбаевой можно с уверенностью сказать, что в системе власти она останется, просто ей предложат другой пост. Это объяснимо как масштабами самой фигуры, так и тем, что она представляет не только себя, но и завязанную на нее клиентелу, к которой относятся: старший сын Нурали Алиев, ее сват, председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев и др.

Поэтому сохранение ее позиций в системе власти отвечает ключевому принципу – принципу поддержания внутриэлитного баланса сил, положенному в основу политического режима в РК еще в период президентства Н. Назарбаева.

Автор: Дарья Осинина, политолог, Финансовый университет при Правительстве РФ

