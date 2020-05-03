Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

15:11

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).

В документе Пекин обвиняют в том, что он якобы подверг риску другие страны, скрывая информацию об эпидемии и «заставляя врачей замолчать или исчезнуть».

По данным спецслужб, Китай знал о том, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку еще в начале декабря, но «отрицал это до 20 января».

Кроме того, Национальный комитет здравоохранения Китая якобы уничтожил доказательства наличия SARS-CоV-2 в лабораториях, а также отказывается предоставлять ученым биоматериал для создания вакцины.

Критике в докладе подвергается и Всемирная организация здравоохранения, которая «закрывала глаза» на информацию о неизвестном заболевании, пишут «Известия».

Помимо этого, спецслужбы выяснили, что китайские ученые из Уханьского института вирусологии под руководством профессора Ши Чжэнли обнаружили некоторое время назад образцы коронавируса в пещере провинции Юньнань.

Обнаруженный вирус был схож с COVID-19. Разведки «Пяти глаз» заявили, что затем ученые занимались синтезом коронавируса, выведенного из организма летучих мышей.

Однако, по их данным, китайские специалисты перестали переживать, что у них произошла утечка, так как геном SARS-CоV-2 не совпал с вирусами из лаборатории.

Высокопоставленный представитель США подтвердил СМИ, что доклад схож с данными американской разведки.

Однако есть и расхождения. Например, разведка Австралии согласна с данными Китая о начале распространения вируса на рынке. США, как и большинство спецслужб союза, склоняются к другой версии, в том числе лабораторного происхождения.