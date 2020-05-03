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Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

15:11 3.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).

В документе Пекин обвиняют в том, что он якобы подверг риску другие страны, скрывая информацию об эпидемии и «заставляя врачей замолчать или исчезнуть».

По данным спецслужб, Китай знал о том, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку еще в начале декабря, но «отрицал это до 20 января».

Кроме того, Национальный комитет здравоохранения Китая якобы уничтожил доказательства наличия SARS-CоV-2 в лабораториях, а также отказывается предоставлять ученым биоматериал для создания вакцины.

Критике в докладе подвергается и Всемирная организация здравоохранения, которая «закрывала глаза» на информацию о неизвестном заболевании, пишут «Известия».

Помимо этого, спецслужбы выяснили, что китайские ученые из Уханьского института вирусологии под руководством профессора Ши Чжэнли обнаружили некоторое время назад образцы коронавируса в пещере провинции Юньнань.

Обнаруженный вирус был схож с COVID-19. Разведки «Пяти глаз» заявили, что затем ученые занимались синтезом коронавируса, выведенного из организма летучих мышей.

Однако, по их данным, китайские специалисты перестали переживать, что у них произошла утечка, так как геном SARS-CоV-2 не совпал с вирусами из лаборатории.

Высокопоставленный представитель США подтвердил СМИ, что доклад схож с данными американской разведки.

Однако есть и расхождения. Например, разведка Австралии согласна с данными Китая о начале распространения вируса на рынке. США, как и большинство спецслужб союза, склоняются к другой версии, в том числе лабораторного происхождения.

Темы: Коронавирус, Китай, США
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Комментарии читателей
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03.05.2020, 17:31
Гость: Лупень

Интересно прочитать комментарий usera под ником "Blog 2038".
Он живет в пинде и возможно слыхал что там говорят по этому поводу.
03.05.2020, 17:09
Гость: НХ

Спецслужбы доказывали, что у в Ираке создают ОМП. И где оно?
Китайцы, в свою очередь, задают вопросы США:
"Сообщается, что с сентября прошлого года в Америке от сезонного гриппа умерли более 20000 человек. Сколько из этих смертей было вызвано новым коронавирусом?" По последним оценкам CDC, сезонный грипп заразил более 30 миллионов граждан США, в результате чего более 20000 человек умерли. Глава CDC Роберт Редфилд недавно признал, что часть смертей COVID-19 в США была диагностирована как связанная с гриппом. Пытаются ли США скрыть реальную ситуацию с пандемией, обозначив ее как сезонный грипп?
"Почему на самом деле Вашингтон внезапно закрыл свою лабораторию по разработке биологического оружия в Форте Детрик, штат Мэриленд, в июле прошлого года?" Лаборатория являлась крупнейшим в США исследовательским центром в области биологического оружия, и сразу после ее закрытия произошла вспышка странной пневмонии... Через два месяца после того, как несколько американских организаций провели в октябре 2019 года мероприятие под кодовым названием «Событие 201», в Ухане был обнаружен первый случай заболевания COVID-19. Как взаимосвязаны эти события?
"Когда на самом деле произошел в США первый случай заражения COVID-19? Почему Вашингтон не заставляет экспертов отследить его с документальной точностью?"
"В прошлом году Министерство здравоохранения и социальных служб США прорабатывало сценарий, аналогичный вспышке COVID-19.Неужели это просто совпадение?"
Ответов на эти вопросы пока нет.
03.05.2020, 16:33
Гость: HIGHLY LIKELY

Этот ф.кинь коронавирус 100% - дело рук наглосаксов.
Это пиндосы сделали Эболу из "летучих мышей" в Африке.
Это наглосксы травили ядами все и вся в собственной стране.
Это наглосаксы устроили геноцид индейцам Северной Америки.
Это наглосаксы устроили китайцам опиумную войну.
Будь они прокляты!
И да постигнет их скорое Возмездие!
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