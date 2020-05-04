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Помпео заявил, что COVID-19 произошел из лаборатории в Ухане

09:23 4.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти США более чем уверены, что коронавирус COVID-19 начал распространяться из вирусологической лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, они обладают "значительными свидетельствами" того, что вирус "вышел из стен лаборатории в Ухани". 

Помпео добавил, что многие эксперты заявляют об искусственном происхождении вируса, но есть также и данные ряда ученых, уверенных в природном происхождении COVID-19.

Госсекретарь США не стал отвечать на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным, или произошла случайная утечка из лаборатории. Он лишь добавил, что власти США и эксперты ВОЗ пытаются получить доступ к расследованию, ведущемуся в Китае, а также к данным лабораторий в Ухане, однако китайские власти "блокируют" все эти попытки.

Ранее сообщалось, что США начали полномасштабное расследование происхождения нового коронавируса, а также того, почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. 

Темы: Коронавирус, США, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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04.05.2020, 12:50
Гость: Carlos

С пробиркой уже было...
Прошло "на ура"...
Теперь достаточно уже не "Мамой клянусь!" а просто "Мы уверены"...
Скоро будет достаточно "Нам кажется"...
Понимаете, Китай накопил достаточно "подкожного жира" - и "цивилизованное человечество" сии накопления непременно изымет в свою пользу...
А повод? Да любой... Короновирус, экология, права человека, в конце-концов Западу просто охота жрать...
04.05.2020, 12:32
Гость: Ха

ЦРУ уже несколько месяцев не не может определить природу (жив или мертв) ким чен ын, он такой огромный. А тут цру определило природу крохотного, размером в молекулу вируса.
В вагоне метро больше всех возмущается испорченным запахом тот, кто это сделал.
04.05.2020, 12:32
Гость: Евроазиец

Откуда бы ни появилось, но главное что наши печенеги-половцы вирус в Россию не заносили. Не ездили они в Китай и Иран, откуда всё пошло.
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