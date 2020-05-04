Помпео заявил, что COVID-19 произошел из лаборатории в Ухане

09:23

Власти США более чем уверены, что коронавирус COVID-19 начал распространяться из вирусологической лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, они обладают "значительными свидетельствами" того, что вирус "вышел из стен лаборатории в Ухани".

Помпео добавил, что многие эксперты заявляют об искусственном происхождении вируса, но есть также и данные ряда ученых, уверенных в природном происхождении COVID-19.

Госсекретарь США не стал отвечать на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным, или произошла случайная утечка из лаборатории. Он лишь добавил, что власти США и эксперты ВОЗ пытаются получить доступ к расследованию, ведущемуся в Китае, а также к данным лабораторий в Ухане, однако китайские власти "блокируют" все эти попытки.

Ранее сообщалось, что США начали полномасштабное расследование происхождения нового коронавируса, а также того, почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение.