МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

14:08

Киев готовит концепцию «возвращения Крыма» под контроль Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам главы украинского ведомства, для этой цели Киев должен решить ряд тактических задач. При этом, отмечает Кулеб, МИД Украины ведет по этому вопросу диалог с постоянным представителем президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем.

«Тактические задачи. Первая — как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье — какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию», —приводит слова чиновника сетевое издание «НВ».

Кулеба также убежден, что в конце концов задача по «возврату» полуострова под контроль Киева будет выполнена. По его слова, это вовсе не «дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет».

Крым присоединился к России 18 марта 2014 года. После воссоединения на Россию были наложены международные экономические санкции, которые продлеваются ежегодно. Украина и ряд стран Запада считают территории оккупированными.