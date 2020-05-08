]]>
]]>
Главная В мире Новости

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

13:30 8.05.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Тбилиси решил отозвать посла в Киеве после того, как Украина назначила экс-главу Грузии Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Об этом объявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, о разрыве отношений двух стран речи не идет. Однако действия Киева вызывают у грузинской стороны определенные вопросы. Как отметил глава МИД, Украина берет на службу лицо, которое преследуется в Грузии по закону. В связи с этим посол будет отозван для консультаций.

«Назначение нашим стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой, ставит вопрос о решении вызвать господина Теймураза Шарашенидзе, чрезвычайного и полномочного посла Грузии на Украине, для консультаций в Тбилиси», - сказал Залкалиани.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой. По его мнению, у Киева и Тбилиси «прекрасные отношения». Он также подчеркнул, что Украина не будет отвечать на этот дипломатический шаг.

Темы: Владимир Зеленский, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.05.2020, 17:57
Гость: из киева

Будет интересно посмотреть реакцию грузинского гражданского общества на этот шаг правительства. По опросам, в Грузии только 40% избирателей имеют четкую политическую позицию, ориентированную на политические партии и конкретных политиков, из них треть поддерживает Саакашвили. Не являюсь сторонником Зеленского, но это его назначение поддерживаю.
08.05.2020, 17:15
Гость: Директор цирка Трамп

Между тем президент Украины Владимир Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
//////////////////////////
Ошибка есть, клоун забыл подарок набор галстуков от Версаче, вот все грузины и воспалились. А так во всем происходящем есть смысл,еще бы Бориса из Альбиона и цирк на окраине обеспечен.
08.05.2020, 15:35
Гость: Госдеп США.

Милые бранятся - только тешатся.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации