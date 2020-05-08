Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

13:30

Тбилиси решил отозвать посла в Киеве после того, как Украина назначила экс-главу Грузии Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Об этом объявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, о разрыве отношений двух стран речи не идет. Однако действия Киева вызывают у грузинской стороны определенные вопросы. Как отметил глава МИД, Украина берет на службу лицо, которое преследуется в Грузии по закону. В связи с этим посол будет отозван для консультаций.

«Назначение нашим стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой, ставит вопрос о решении вызвать господина Теймураза Шарашенидзе, чрезвычайного и полномочного посла Грузии на Украине, для консультаций в Тбилиси», - сказал Залкалиани.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой. По его мнению, у Киева и Тбилиси «прекрасные отношения». Он также подчеркнул, что Украина не будет отвечать на этот дипломатический шаг.