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Трое россиян похищены при нападении пиратов в Экваториальной Гвинее

13:48 10.05.2020
Фото: посольство РФ в Камеруне
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Пираты совершили сразу два нападения на суда в Экваториальной Гвинее, были похищены трое россиян, двое находятся в больнице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Камеруне.

В ночь на 9 мая на стоявшее на рейде порта города Малабо судно Rio Mitong было совершено бандитское нападение. В результате пираты похитили одного россиянина, двое граждан РФ были ранены и находятся на лечении в госпитале La Paz.

В посольстве отметили, одновременно в порту города Луба, в 40 км от столицы, пираты атаковали судно Djibloho и похитили с борта двух россиян.

По данным дипломатов, до настоящего времени пираты никаких требований не выдвигали.

Посольство находится в постоянном контакте с компетентными властями Экваториальной Гвинеи, а также с представителями судовладельца.

Темы: Пиратство и нападения на суда
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10.05.2020, 16:07
Гость: В.В.

Мотивация колонизаторов по установлению контроля над приморскими землями становится более понятной в свете этих нападений.
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