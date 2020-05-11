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Власти Молдавии намерены обратиться к России за финансовой помощью

12:39 11.05.2020
Фото со страницы Игоря Додона в соцсети
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Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении возобновить переговоры с Россией о предоставлении Молдавии кредита. Он напомнил, что решением Конституционного суда страны соглашение о финансовой помощи со стороны России было аннулировано.

Тем не менее, уже на этой неделе молдавское правительство начнет переговорный процесс с Россией.

"Вероятнее всего, на нынешней неделе Правительство РМ начнет переговоры с Российской Федерацией на предмет заключения нового соответствующего соглашения", написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Он также отметил, что люди ждут конкретных решений со стороны руководства страны и действия руководства должны соответствовать этим ожиданиям.

Речь идет о предоставлении со стороны РФ кредита в размере 200 миллионов евро.

 

 

 

Темы: Молдавия, Отношения России с республиками бывшего СССР
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Комментарии читателей
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11.05.2020, 22:20
Гость: Валентина.

Он никогда не был румыном- он Болгарин.
11.05.2020, 21:18
Гость: "Не,

Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба. Одно слово - румын!" (с)
11.05.2020, 19:13
Гость: гость

Нет, нет, и ещё раз нет!
Все комментарии (15)
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