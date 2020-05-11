Власти Молдавии намерены обратиться к России за финансовой помощью
Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении возобновить переговоры с Россией о предоставлении Молдавии кредита. Он напомнил, что решением Конституционного суда страны соглашение о финансовой помощи со стороны России было аннулировано.
Тем не менее, уже на этой неделе молдавское правительство начнет переговорный процесс с Россией.
"Вероятнее всего, на нынешней неделе Правительство РМ начнет переговоры с Российской Федерацией на предмет заключения нового соответствующего соглашения", написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.
Он также отметил, что люди ждут конкретных решений со стороны руководства страны и действия руководства должны соответствовать этим ожиданиям.
Речь идет о предоставлении со стороны РФ кредита в размере 200 миллионов евро.