Власти Молдавии намерены обратиться к России за финансовой помощью

12:39

Фото со страницы Игоря Додона в соцсети

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении возобновить переговоры с Россией о предоставлении Молдавии кредита. Он напомнил, что решением Конституционного суда страны соглашение о финансовой помощи со стороны России было аннулировано.

Тем не менее, уже на этой неделе молдавское правительство начнет переговорный процесс с Россией.

"Вероятнее всего, на нынешней неделе Правительство РМ начнет переговоры с Российской Федерацией на предмет заключения нового соответствующего соглашения", написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Он также отметил, что люди ждут конкретных решений со стороны руководства страны и действия руководства должны соответствовать этим ожиданиям.

Речь идет о предоставлении со стороны РФ кредита в размере 200 миллионов евро.