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Дело «Боинга» МН17: в ход пошли слухи и домыслы

20:29 17.05.2020

Можно не сомневаться: после того как парализованная пандемией коронавируса Европа оживет, судебный процесс в Гааге продолжится

Фото с сайта topwar.ru

Очевидно, в отсутствие реальных новостей, касающихся начавшегося 9 марта в Нидерландах судебного процесса по делу о гибели 17 июля 2014 года в Донбассе самолета авиакомпании Malaysia Airlines (рейс MH17), Русская служба ВВС решила развлечь собственных слушателей очередной «сенсационной информацией», вроде бы имеющей отношение к этому процессу. Вернее, к одному из тех, кто объявлен голландской Фемидой его фигурантом.

Напомним, в феврале 2020 года Генеральная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу МН-17 четырем лицам: бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову) и трем лицам, которых назвала офицерами ГРУ ДНР: Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. Причем среди них гражданином Украины является только последний из упомянутых.

И вот в ВВС докопались до информации о том, что Харченко, о судьбе которого ходило много пересудов и домыслов, оказывается, в настоящее время арестован и находится в СИЗО министерства юстиции ДНР.

Задержан он, по информации журналистов, был еще 11 марта, а 8 мая срок его пребывания под арестом был продлен еще на два месяца. Ссылаясь на неких неназванных «знакомых» и «сослуживцев» Харченко, ВВС берется утверждать, что инкриминируемые ему обвинения являются «надуманными» и чуть ли не «смешными». Мол, касательно незаконного обыска, якобы проводившегося с его участием еще в 2014 году, «потерпевшие претензий не имеют», а пистолет Макарова, владение которым вменяется ему как незаконное, был выдан Харченко самим МГБ ДНР «для обеспечения личной безопасности» и как раз именно после объявления его фигурантом дела МН17.

На этих основаниях журналисты тут же пытаются строить версию: «…задержание, арест, пребывание в СИЗО – все это не более чем фарс, операция прикрытия». По их мнению, Харченко «таким жестоким образом защищают от повторения судьбы Владимира Цемаха», которого, напомним, спецслужбы Украины умудрились выкрасть на территории ДНР и вывезти в Киев «для допроса» в качестве «важнейшего свидетеля» в рамках истории с малайзийским самолетом.

Естественно, таким образом ВВС пытается донести до собственной аудитории нехитрый «посыл» о том, что, раз уж такие комбинации предпринимаются, следовательно, ДНР есть что скрывать: «Если прячут, то неспроста!»

Что можно ответить на подобные, довольно, признаем, топорные попытки не просто создать на пустом месте «горячий» информационный повод, а еще и сделать из него более чем сомнительные выводы?

Харченко – вроде как сотрудник разведки ДНР, а в этой организации, как известно, «бывших» не бывает. И официальные причины его водворения под замок и вправду могут иметь мало общего с реальностью, но такова уж специфика разведки в любой стране мира. Мало ли к какому периоду его жизни могли возникнуть вопросы?

В конце концов, Харченко на какое-то время вообще «исчезал» из ДНР, и лишь спустя почти три года вернулся на родину и на службу. Вроде бы жил в России, но именно что «вроде бы»…

О выдвинутых обвинениях


Что касается выдвинутых против него (и остальных названных выше фигурантов) в Гааге обвинений, то версия о том, что вся четверка якобы «была причастна к транспортировке в Донбасс установки ЗРК «Бук», из каковой, как уже который год пытаются убедить весь мир представители Киева, и был сбит самолет, шита, откровенно говоря, белыми нитками. Как, впрочем, и вся история с «Буком».

И, кстати говоря, на оглашенные в отношении него подозрения Харченко не отреагировал (в отличие от остальных) вообще никак. Даже не стал опровергать, очевидно, в силу полной их несостоятельности.

Кому и зачем могло бы понадобиться его «похищать»? Киеву хватило позора с Владимиром Цемахом, ценность которого как свидетеля оказалась настолько низкой, что он был спешно передан украинской стороной представителям ДНР при первом же обмене пленными.

Да обладай он хоть какой-то информацией, которая могла бы быть использована в качестве подтверждения версии, которую в «нэзалэжной» так тщательно пытаются представить единственно верной, в него бы вцепились мертвой хваткой! Однако захваченный республиканец явно отказался повторять вкладываемую ему в уста чудовищную ложь – вот от него и избавились как можно скорее.

Можно не сомневаться, что такая же в точности история произошла бы и с Леонидом Харченко, показания которого явно не способствовали бы достижению цели, к которой стремится Киев. Его арест наверняка никакого отношения к делу МН-17 не имеет и уж точно является внутренним вопросом ДНР. Для того чтобы заткнуть рот человеку или, наоборот, обезопасить его от неприятных случайностей, у разведки имеются способы куда более подходящие, чем публичное задержание (из которого, кстати, никто не делал особого секрета) и помещение в тюремную камеру.

Можно не сомневаться: после того как парализованная пандемией коронавируса Европа оживет, судебный процесс в Гааге продолжится. И уж тогда нас точно будет ждать целый ворох «сенсаций» и «разоблачений» точно такого же пошиба. Впрочем, хочется верить, что правда в конечном итоге все-таки восторжествует.

Автор: Александр Харалужный

Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
Источник: Военное обозрение
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.05.2020, 06:23
Гость: Геоцентр

А чего Иран? Свой бери пример? Дело недавнее. Пульнули по самолетику с российскими пассажирами. Добрые русские вроде как и простили. Компенсации то выплатил? Или дураком прикинулся. Интересный вопросик.
18.05.2020, 06:20
Гость: буквоед

Зам. министра иностранных дел Украины Евгений Есин:
"Приговоров следует ожидать как минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же скорость не должна повредить качеству".
18.05.2020, 05:04
Гость: Штурман

Во всей информационной мути развернутой вокруг сбитого (?) пассажирского самолета над Донбассом не нужно ломать копья так как в самом начале этой НАТОвской провокации против РФ ясно стало кому она выгодна. Сейчас прошло много времени,улики подтасованы,нарисована искаженная картина произошедшего и виновники уже названы експертами стран НАТО и идет судебный фарс.
Я следил в инте за информацией по этому Боингу с первых часов и до сих пор удивляюсь как специалисты из ДНР и РФ подставились глупо выдавая разные версии, не проведя элементарнох вскрытий трупов пассажиров и летчиков и не проводя следователями обычных первичных следственных мероприятий. Сработали до нельзя не профессионально и поэтому имеем то что имеем Я служил в ПВО и никогда не поверю что этот самолет отслеживали радарами с разных точек и все записано на носителях информации.
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