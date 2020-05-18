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На Украине призвали переименовать страну в Русь

12:52 18.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Украинский адвокат Андрей Федур призвал переименовать Украину в Русь. Об этом он написал на своей странице в Facеbook.

Федур подверг критике действующего президента Украины Владимира Зеленского, напомнив, что тот обещал гражданам перемены, которых на деле не произошло. В частности, Зеленский заявлял о планах переместить офис администрации президента с Банковой улицы.

"Но он не нашел ничего лучше музея Ленина, который сегодня именуется Украинский дом", - написал он. 

Говоря о будущем страны, Федур поддержал идею переоснования Украины, новое государство предложено назвать Русь.

Ранее сообщалось, что рейтинг Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), если бы выборы проходили в конце апреля, за Зеленского бы проголосовали 42,6 процента тех, кто собирается прийти на избирательные участки и определился с выбором. Год назад его поддержали 73,22 процента избирателей.

Темы: Украина
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Комментарии читателей
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18.05.2020, 18:55
Гость: ?

а как же вариант Шумерия?
18.05.2020, 18:41
Гость: из киева

Общее между нами может быть только одно - граница.
18.05.2020, 18:30
Гость: Старый евrей

"Страну" вашу давно уже переименовали. "Палата № 6" - вот ваше настоящее название.
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