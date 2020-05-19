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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил

15:48 19.05.2020
Коллаж © KM.RU
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МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы. 

В докладе говорится, что острова, которые в Токио называют «северными территориями», «находятся под суверенитетом Японии». Этой формулировки не содержалось в прошлогоднем докладе; в последний раз территориальные претензии к России японская дипломатия фиксировала в 2018 году, пишет РБК.

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении состояния войны между двумя государствами, о восстановлении их дипломатических и консульских отношений.

В этом документе СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

Темы: Курильские острова, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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19.05.2020, 20:55
Гость: грек

Всё же разлучный тандем, ПОЗОРНО до-кукарекались
19.05.2020, 19:51
Гость: 2704

Не удалось нашим власть имущим отдать Острова - слишком рано и подло был поставлен вопрос. Ничего, подождут - не долго - придумают "убедительные" аргументы и сдадут, ЕСЛИ ИМ ВСЁ-ТАКИ ПОЗВОЛЯТ.
19.05.2020, 19:16
Гость: Киевский

Натурально ,ваш Путин Чубайс это аналог династии ангелов в Византии
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