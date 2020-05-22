Китай увеличит расходы на оборону

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В текущем году Китай выделит на нужды обороны из бюджета 178,16 млрд долларов, что на 6,6% больше, чем годом ранее, пишет "Интерфакс".

Как заявили китайские власти, общие расходы Китая на военные цели очень долгое время не превышали 1,3% ВВП страны, что на 2,6% ниже среднемирового уровня.

В 2020 году из-за проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса, цели роста ВВП страны не устанавливаются, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, в текущем году инфляция предусмотрена на уровне 3,5%, дефицит бюджета может достигнуть 3,6% ВВП.

Он отметил, что в первом квартале 2020 года снижение темпов роста китайской экономики из-за эпидемии достигло 6,8%.

В 2019 году темпы роста экономики составили 6,1%, несмотря на "проблемы и вызовы, с которыми она столкнулась из-за падения мировой экономики, обострения глобальных торговых трений".