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Китай увеличит расходы на оборону

10:32 22.05.2020
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В текущем году Китай выделит на нужды обороны из бюджета 178,16 млрд долларов, что на 6,6% больше, чем годом ранее, пишет "Интерфакс".

Как заявили китайские власти, общие расходы Китая на военные цели очень долгое время не превышали 1,3% ВВП страны, что на 2,6% ниже среднемирового уровня.

В 2020 году из-за проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса, цели роста ВВП страны не устанавливаются, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, в текущем году инфляция предусмотрена на уровне 3,5%, дефицит бюджета может достигнуть 3,6% ВВП.

Он отметил, что в первом квартале 2020 года снижение темпов роста китайской экономики из-за эпидемии достигло 6,8%.

В 2019 году темпы роста экономики составили 6,1%, несмотря на "проблемы и вызовы, с которыми она столкнулась из-за падения мировой экономики, обострения глобальных торговых трений".

Темы: Китай
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Комментарии читателей
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22.05.2020, 17:55
Гость: замечание вскользь

Китай уже давно созрел для понимания, что к чему. Какой союз с Россией? Уже был союз - Варшавский договор, и что?
22.05.2020, 17:33
Гость: Иванычу

Смотри, как бы тебе не пришлось реагировать на дальнем Востоке.
22.05.2020, 17:31
Гость: streamer

Ну, уж хоть Черногорию-то постыдились бы упоминать после попытки вооруженного переворота с планируемым убийством премьер-министра, подготовленным российскими спецслужбами. Это доказанный черногорским судом факт. В мае 16-го "Суд в Черногории заочно приговорил двух россиян, предполагаемых сотрудников военной разведки, к 15 и 12 годам заключения за подготовку государственного переворота в Черногории. К меньшим срокам приговорены еще 14 человек (граждан Черногории и Сербии), проходящих по делу о госперевороте, в том числе лидеры "Демократического фронта", выступавшие против вхождения страны в НАТО и за дружбу с Сербией и Россией."
Из постановления суда: "суд достоверно установил личность организатора преступной группы Шишмакова Эдуарда".
Человек с таким именем в должности помощника военного атташе числился в списке сотрудников российского посольства в Варшаве.
И, конечно, мы помним заявление Д.Пескова в 17-ом: "Заявляем, что не может быть и речи о причастности Москвы и официальной российской стороны к каким-то внутренним событиям в Черногории". Понятно, что это были отпускники/отставники/добровольцы и, вообще, ИхТамНеты. И никакой это был не суд, а проплаченный американцами балаган, без всяких доказательств вынесший написанное в Госдепе решение. Ага, и что россияне всем сердцем с порабощенным черногорским народом, попавшим под железную пяту ЕС и НАТО.
Как же вы, россияне, смешны и нелепы: за что ни возьметесь, одни косяки, один другого кривее, получаются.
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