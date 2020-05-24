Между Россией и Болгарией назревает дипломатический конфликт

16:04

Посольство Российской Федерации в Болгарии выразило протест против инициативы о демонтаже памятника советским освободителям Болгарии в Лозенецком район Софии.

Фото с сайта viaevrasia.com

Об этом сообщил глава района Константин Павлов в соцсети. Он опубликовал письмо посла Анатолия Макарова, в котором отмечается, что демонтаж памятника погибшим советским солдатам может быть истолкован как попытка реабилитации нацизма и возрождение фашистской идеологии.

Павлов отметил, что Софию необходимо очистить от символов тоталитарной эпохи и заявил о намерении также демонтировать скульптурную композицию Мост дружбы в Лозенецком районе.

Он также сообщил, что переслал обращение российского дипломата министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой и ждет ее реакции на заявление Макарова.

Стоит отметить, что в комментариях большинство пользователей неодобрительно отнеслось к инициативе Павлова, посоветовав ему заняться более важными делами по благоустройству вверенного района, пишет "Корреспондент!.