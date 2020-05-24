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Между Россией и Болгарией назревает дипломатический конфликт

16:04 24.05.2020

Посольство Российской Федерации в Болгарии выразило протест против инициативы о демонтаже памятника советским освободителям Болгарии в Лозенецком район Софии.

Фото с сайта viaevrasia.com

Об этом сообщил глава района Константин Павлов в соцсети. Он опубликовал письмо посла Анатолия Макарова, в котором отмечается, что демонтаж памятника погибшим советским солдатам может быть истолкован как попытка реабилитации нацизма и возрождение фашистской идеологии.

Павлов отметил, что Софию необходимо очистить от символов тоталитарной эпохи и заявил о намерении также демонтировать скульптурную композицию Мост дружбы в Лозенецком районе.

Он также сообщил, что переслал обращение российского дипломата министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой и ждет ее реакции на заявление Макарова.

Стоит отметить, что в комментариях большинство пользователей неодобрительно отнеслось к инициативе Павлова, посоветовав ему заняться более важными делами по благоустройству вверенного района, пишет "Корреспондент!.

Темы: Россия, Болгария, Исторические памятники в мире
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Комментарии читателей
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24.05.2020, 21:05
Гость: Vtl

Третьему рейху.
24.05.2020, 20:58
Гость: порто-франко

Памятники, разумеется, сносить не следует - что в Болгарии, что в России. А вот термином освободительница по отношению к Болгарии не следует злоупотреблять. От кого собственно советская армия освобождала Болгарию ? Не от самой ли Болгарии, верной союзницы Гитлера ? На всём протяжении войны на болгарской территории находилось всего 800 служащих Вермахта - 100 при германском посольстве в Софии и 700 при немецкой военно-морской базе в Варне. С другой стороны, болгарская армия по разрешению и по поручению Гитлера, оккупировала территории Югославии и Греции, освобождая таким образом германские дивизии для отправки на другие фронты. Особенно отличились болгары в Греции, где греческое население бежало от резни из болгарской зоны оккупации в ....немецкую зону.
Вот эту Болгарию, скорее всего, и представляет херр Павлов.
24.05.2020, 20:48
Гость: Жека

Ох уж эти .. братУшки. И османам вылизывали и Гитлеру, теперь ЕвроРейху
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