Правительство Белоруссии отправлено в отставку

19:52

На совещании 3 июня у Александра Лукашенко. Фото с сайта president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства.

Об этом сообщает БелТа со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

В первой половине дня 3 июня у Александра Лукашенко прошло совещание, на котором обсуждался состав нового правительства. В совещании приняли участие Игорь Сергеенко (глава Администрации президента), Наталья Кочанова (председатель Совета Республики), Владимир Андрейченко (председатель Палаты представителей) и Андрей Равков (госсекретарь Совета безопасности).

По словам Лукашенко, действующий глава государства в преддверии президентских выборов заранее определяет состав правительства, «чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства».

При этом он также отметил, что «ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует».