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Правительство Белоруссии отправлено в отставку

19:52 3.06.2020
Совещание у Александра Лукашенко
На совещании 3 июня у Александра Лукашенко. Фото с сайта president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства.

Об этом сообщает БелТа со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

В первой половине дня 3 июня у Александра Лукашенко прошло совещание, на котором обсуждался состав нового правительства. В совещании приняли участие Игорь Сергеенко (глава Администрации президента), Наталья Кочанова (председатель Совета Республики), Владимир Андрейченко (председатель Палаты представителей) и Андрей Равков (госсекретарь Совета безопасности).

По словам Лукашенко, действующий глава государства в преддверии президентских выборов заранее определяет состав правительства, «чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства».

При этом он также отметил, что «ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует». 

Темы: Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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04.06.2020, 02:07
Гость: Владимир

Да сколько можно!
Отдайте его нам в конце концов! Нам нужно, что бы во власть пришла свежая кровь.
Чтобы пришел на смену загневающему режиму талантливый технократ, с широким кругозором и без всяких там вертикалей.
Вирус вон, и тот намекает, что он не передается там, где есть Лукашенко
04.06.2020, 01:57
Гость: anton

И не надейся .Фомка видно молод и глуп.В Америке власть можно менять на выборах в этом её сила,а эти базобразия происходят постоянно, с50х помню болтовню о развале . ДлНуя экономики США это мелочь девочкам на семечки ,всё имущество застраховано и нетакие катаклизмы переживаем каждый год.
04.06.2020, 01:28
Гость: DJ

Насчет "шелков" погорячились, нет там никаких шелков. А разумный внешний долг - это нормально, это проявление доверия кредиторов.
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