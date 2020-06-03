В ВОЗ оценили риск повторной вспышки коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения заявила, что на сегодня сохраняется большая угроза очередного всплеска COVID-19. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

«Вторая волна не является неизбежной. Все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска коронавируса», — заявил Клюге. Он отметил, что если это вовремя не предотвратить, втора волна окажется разрушительной.

Клюге добавил, что эффективную и надежную вакцину против COVID-19 все еще не изобрели, поэтому положение сейчас «не лучше, чем в начале года».

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вторая волна коронавира может начаться грядущей осенью. По словам главы ведомства, распространение инфекции может произойти в тот момент, когда также активно будут распространяться ОРВИ.