Русский стал единственным государственным языком в ЛНР

14:54

Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики официально закрепил русский язык как единственный государственный.

Как пишет РИА Новости, соответствующие поправки внесены в Конституцию республики. Ранее в ЛНР было два государственного языка - русский и украинский.

За внесение поправок проголосовали 42 депутата, против никто, один воздержался. Изменения вступят в силу после подписания главой ЛНР и публикации на сайте парламента.

Таким образом, комитет Народного совета поддержал инициативу главы республики Леонида Пасечника и принял внесенный им законопроект о русском как единственном государственном языке.