Русский стал единственным государственным языком в ЛНР
Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики официально закрепил русский язык как единственный государственный.
Как пишет РИА Новости, соответствующие поправки внесены в Конституцию республики. Ранее в ЛНР было два государственного языка - русский и украинский.
За внесение поправок проголосовали 42 депутата, против никто, один воздержался. Изменения вступят в силу после подписания главой ЛНР и публикации на сайте парламента.
Таким образом, комитет Народного совета поддержал инициативу главы республики Леонида Пасечника и принял внесенный им законопроект о русском как единственном государственном языке.