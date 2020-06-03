]]>
]]>
Главная В мире Новости

Русский стал единственным государственным языком в ЛНР

14:54 3.06.2020
Материалы по теме:

Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики официально закрепил русский язык как единственный государственный.

Как пишет РИА Новости, соответствующие поправки внесены в Конституцию республики. Ранее в ЛНР было два государственного языка - русский и украинский.

За внесение поправок проголосовали 42 депутата, против никто, один воздержался. Изменения вступят в силу после подписания главой ЛНР и публикации на сайте парламента.

Таким образом, комитет Народного совета поддержал инициативу главы республики Леонида Пасечника и принял внесенный им законопроект о русском как единственном государственном языке.

Темы: Ситуация на Украине
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.06.2020, 19:07
Гость: нежизнеспособный росток

не может прижиться
03.06.2020, 19:04
Гость: и вообще, пусть убираются

откуда пришли - в свой Бандэрлвiв и далее в польшу
03.06.2020, 18:38
Гость: у вас единственный мост на Мурманск рухнул!Резонанс однако

И что ж они с русским языком в зону всегда ускользающего счастья попадут? Здесь до всей глубины ясно -на русском языке новоявленые холопы будут прошения писать власти кремлевской,чтоб сухарей подогнала.Хотя бы просроченных!
Все комментарии (22)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации