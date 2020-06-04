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В США заявили об иностранном вмешательстве в протесты «со всех сторон»

23:30 4.06.2020
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Раскол в американском обществе стремятся расширить «экстремистские агитаторы» из-за рубежа, которые связаны с такими группами, как «Антифа», или их противниками, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр.

«У нас есть доказательства того, что «Антифа» и другие подобные экстремистские группировки, а также силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство в участии в насильственной деятельности», — приводит слова Барра РБК. По его словам, силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие.

Генпрокурор добавил, что правительство имеет дело с «ведьминым бульоном различных организаций», разжигающих насилие.

При этом генпрокурор не назвал страны и организации, участвующие в процессе.

Темы: США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.06.2020, 01:24
Гость: интересно,

а брали эти участники митингов разрешения у властей на проведение митингов?
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