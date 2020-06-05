Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество

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Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.

"Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно", - приводит слова ТАСС. Он также выразил опасение, что подобные теории могут препятствовать распространению вакцины и выработке группового иммунитета.

Гейтс отметил, что после создания вакцины необходимо, в первую очередь, направить ее в страны со слаборазвитой системой здравоохранения и отсутствием условий для социального дистанцирования. "Миру необходимо работать сообща, чтобы разработать безопасную и эффективную вакцину и убедиться, что мы настолько увеличим масштабы производства, что сможем предоставить ее тем, кто нуждается больше всего, а необязательно тем, кто может больше всех заплатить", - добавил Гейтс.

В Интернете неоднократно появляются новости о том, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей в ходе вакцинации.