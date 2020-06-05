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Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество

08:52 5.06.2020
Фото из соцсети
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Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.

"Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно", - приводит  слова ТАСС. Он также выразил опасение, что подобные теории могут препятствовать распространению вакцины и выработке группового иммунитета.

Гейтс отметил, что после создания вакцины необходимо, в первую очередь, направить ее в страны со слаборазвитой системой здравоохранения и отсутствием условий для социального дистанцирования. "Миру необходимо работать сообща, чтобы разработать безопасную и эффективную вакцину и убедиться, что мы настолько увеличим масштабы производства, что сможем предоставить ее тем, кто нуждается больше всего, а необязательно тем, кто может больше всех заплатить", - добавил Гейтс.

В Интернете неоднократно появляются новости о том, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей в ходе вакцинации.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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05.06.2020, 15:02
Гость: gvozd

разумеется.
первое - лишить государственного финансирования всех кто распространюет Фейк о перенаселенности планеты.
второе - Запретить Госдарству вмешиваться в дела семьи и заниматься Социальной Инженерией.
я хочу напомнить, Как Опеределяется Геноцид - как Насильственное изменение Численности социальной или этнической группы на данной территории.
природа имеет Встроенные механизмы регулировамия численности популяции, однако из за Вмешательства Либерал-Социалистов в частную жизнь людей, баланс систематически Нарушается - как и везде где рулят социалисты-либералы.
что касается Мифа о перенаселеннсти.
это не просто миф - это ЛОЖЬ.
ложь которая нужна для навязывания Государственносго Тоталитаризма.
такая же ложь как и "пандемия коронавируса".
кстати все заметили, что тема пандемии Исчезла из сми как мановению волшебной палочки?
потому что Ложь о "пандемии" Вскрылась.. вот они и замолкли.
05.06.2020, 14:42
Гость: Альтернатива

Гейтс и Ко решают проблему перенаселенности планеты как могут. Исходя из созданных ими политических и экономических реалей, исходя из собственных биологических интересов. Вы можете предложить альтернативу?
05.06.2020, 14:13
Гость: Нина

И Михалков- не просто,и сериал - не просто. Вообще,просто не бывает ничего.
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