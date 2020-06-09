19:09

В различных регионах сейчас происходят события, идущие в одном русле с политикой РФ

Писатель Алексей Суконкин рассказал в интервью интернет-газете «Век», что враги теряют стойкость и мужество, утрачивая интерес к продолжению борьбы, только от одних слухов о появлении на поле боя ЧВК «Вагнера».

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Как пишет издание, иностранные СМИ выражают особый интерес к теме русских добрвольцев, снабжая публикации о ЧВК «Вагнера» домыслами и фейками. Противники России продолжают вести информационную войну против них.

Тем не менее, ЧВК «Вагнера» на сегодняшний день стала русским брендом, ассоциирующимся с честь и доблестью, а самих «вагнеровцев» называют героями нашего времени. Военный обозреватель Алексей Суконкин объяснил, в чём заключается феномен российской ЧВК.

По его мнению, российские добровольцы защищают интересы своей Родины на дальних рубежах. Писатель отметил, что ЧВК «Вагнера» - это русский дух, который никому не удалось сломить.

Суконкин отметил, что в различных регионах сейчас происходят события, идущие в одном русле с политикой РФ. Иностранные СМИ связывают их с применением «третьей силы», представляющей собой российских добровольцев.

Военный обозреватель напомнил о действиях ЧВК «Вагнера», по информации тех же изданий. В частности, он привел примел с освобождением Сирии от террористических группировок. По данным некоторых СМИ, добровольцы действовали в связке с ВКС России и армией САР. По мнению Суконкина, не нужно объяснять, какой они внесли вклад, если правительственным силам Асада удалось одержать победу над ИГИЛ (запрещена в РФ).

Ранее в СМИ появлялась информация о предотвращение ЧВК «Вагнера» массовой резни на Донбассе, которую хотели устроить националистические батальоны в 2014-2015 годах. Писатель подчеркнул, что стойкость и мужество российских добровольцев позволили сорвать фашистские планы украинских националистов и не дали пролиться большой крови.

Писатель добавил, что по слухам среди отставных военных считается престижным продолжить свое дело в ЧВК «Вагнера». Резюмируя, военный эксперт добавил: «Дело это очень точно определил командир эскадрона в фильме «Офицеры»: Есть такая профессия – Родину защищать!»

