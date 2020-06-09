]]>
]]>
Главная В мире Новости

Белоруссия потребовала от России снижения цен на газ

20:03 9.06.2020
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Белоруссия настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского Минэнерго.

Минск выдвинул это требование после переговоров глав энергетических министерств двух стран в режиме видеоконференции. На встрече стороны обсуждали вопросы поставок российского газа в 2020 году.

«Белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — заявили в пресс-службе.

В Минске свою позицию аргументирую тем, что с января текущего года цена на российский газ — как спотовая, так и по долгосрочным контрактам — постепенно снижается.

Месяц назад глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны. Как отметил Миллер, сумма «белорусской задолженности» составляет 165 миллионов долларов.
 

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Газовая промышленность в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.06.2020, 21:09
Гость: ant1949

Известно, что дружба дружбо, а табачек врозь.
Цена на газ в России стабильна и не собирается снижатся или повышаться вслед за колебаними цены на мировом рынке.
Белорусы вроде бы считаются союзниками и желают получать газ по внутрироссийским ценам, "как а Смоленской области".
Что бы это произошло надо, как минимум, отвечать России взаимностью и расплатиться со старыми долгами.
Кроме того надо, наверное, перезаключить союзный договор, предусмотрев конкретные обязательства сторон, чтобы прекратить игру в одни ворота без обязательств возврата потребленного и компенсации возможных убытков сторонами в случае разрыва союзнических отношений.
Пора взять пример с Запада.
09.06.2020, 20:49
Гость: в не понятке

Ни когда прав не качали и вот снова.
09.06.2020, 20:49
Гость: gdhf

немцам ниже БССР снизь цену!!!!!!!!!!!!
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации