Белоруссия потребовала от России снижения цен на газ

20:03

Белоруссия настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского Минэнерго.

Минск выдвинул это требование после переговоров глав энергетических министерств двух стран в режиме видеоконференции. На встрече стороны обсуждали вопросы поставок российского газа в 2020 году.

«Белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — заявили в пресс-службе.

В Минске свою позицию аргументирую тем, что с января текущего года цена на российский газ — как спотовая, так и по долгосрочным контрактам — постепенно снижается.

Месяц назад глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны. Как отметил Миллер, сумма «белорусской задолженности» составляет 165 миллионов долларов.

