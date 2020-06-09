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В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

10:14 9.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мировом масштабе ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 ухудшается.

По словам генерального директора организации Тедроса Аданом Гебрейесуса, за последниые сутки в ВОЗ поступили сообщения о 136 тысяч новых заражений. 

Он отметил, что почти 75% всех новых случаев регистрировались в 10 государствах, в основном в Америке и Южной Азии. Также рост заболеваемости COVID-19 регистриуется в большинстве стран Африки. 

"Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии", - цитирует главу ВОЗ ТАСС.

При этом, ситуация с распространением коронавируса в Европе постепенно улучшается.

В этой связи он призвал все страны «не снимать ногу с педали газа» в борьбе с пандемией.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире уже превысило семь миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,942 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (691,7 тысячи человек), Россия оказалась на третьем месте, также в пятерке осталась Великобритания, впервые оказалась в рейтинге Индия.

Темы: Коронавирус, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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09.06.2020, 17:01
Гость: IgS

То же и в ЕС. Я вел проекты в ЕС 2000-2014. Официальная!!!! Цифра коррупции 8.5 Евро млрд в год. От людей оттуда кому доверял и доверяю цифра была в 7-9 раз больше. Или Вы думаете это российская беда? Нет это тоже вирус, подлости и стяжательства.
09.06.2020, 16:57
Гость: IgS

Мы не противоречим на самом деле друг другу.

правила просты:

Не повреди - Гиппократ

Помоги тем кто сам себе помочь не может - не помню кто сказал.

Статистика должна быть не о зараженных А о госпитализированных - то есть кому помощь нужна.

Еще одна деталь - как работает медицина - число умерших на миллион населения. Здесь Мелкобритания впереди амеров в два раза. Добавлю здесь ибо знаю детали: в UK каждый третий госпитализированный с этим вирусом в двух очень приличных Госпиталях умирает. Страшно подумать что в простых больницах...

Так что Вы правы в «горячие точки» вакцина должна идти в первую очередь. Это и Грузия и Греция и Армения и Дагестан - и Италия с Испанией - где народ не может не кучковаться.

Ну и дезинфекция, биоактивные маски - бактерицидные с батарейкой. И все вентиляционные системы оснащать бактерицидными фильтрами.

Но можно конечно размещать через друзей заказы на плитку с разметкой и ловить людей ходящих не по линейке. Я надеюсь что эта шутка моя останется шуткой. Хотя... уже и не знаю что и думать... иногда от действий этого мэра остается очень мэрзкий осадок.
09.06.2020, 16:49
Гость: Петр

А сколько народу в мире и в России до сих пор верят, что ООН руководят рыцари без страха и упрека, которые только и думают денно и нощно о народном благе?
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