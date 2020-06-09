В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

10:14

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мировом масштабе ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 ухудшается.

По словам генерального директора организации Тедроса Аданом Гебрейесуса, за последниые сутки в ВОЗ поступили сообщения о 136 тысяч новых заражений.

Он отметил, что почти 75% всех новых случаев регистрировались в 10 государствах, в основном в Америке и Южной Азии. Также рост заболеваемости COVID-19 регистриуется в большинстве стран Африки.

"Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии", - цитирует главу ВОЗ ТАСС.

При этом, ситуация с распространением коронавируса в Европе постепенно улучшается.

В этой связи он призвал все страны «не снимать ногу с педали газа» в борьбе с пандемией.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире уже превысило семь миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,942 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (691,7 тысячи человек), Россия оказалась на третьем месте, также в пятерке осталась Великобритания, впервые оказалась в рейтинге Индия.