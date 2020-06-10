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В США предложили причислить Россию к спонсорам терроризма

16:36 10.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
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В докладе о борьбе с внешними угрозами, который республиканцы представят в Палате представителей Конгресса США, предлагается причислить Россию к спонсорам терроризма и ввести против нее новые санкции.

В частности, в докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам» члены Республиканского исследовательского комитета предложат меры, которые будут направлены на борьбу с угрозами из Китая, России и Ирана.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию издания Washington Examiner, которое ознакомилось с подготовленным текстом.

По информации издания, речь идет о вводе «самого жесткого пакета санкций, которые когда-либо предлагались Конгрессом».

Также в документе говорится, что «от Ливии до Сирии, Ирана, Украины, Солсбери в Англии, от Средиземного моря до Южно-Китайского моря Россия наносит ущерб американским интересам и подрывает демократический международный порядок».

Считать Россию государством, спонсирующим терроризм, предлагается из-за поддержки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР Ирана), ливанского движения «Хезболла», праворадикальной организации «Русское имперское движение» и радикальной группировки «Талибан» (запрещена в РФ).

Кроме того в докладе имеется призыв к укреплению обороноспособности Грузии и выполнению обязательств США перед Тбилиси, а также призыв к возобновлению инициативы по содействию безопасности на Украине.

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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11.06.2020, 02:40
Гость: Рустем

Всё правильно, кто главный террорист в мире - США. А кто его спонсирует?... Правильно и Россия в том числе.
11.06.2020, 00:56
Гость: Радуга

Что ж делать? Идет очередная война,которую очередной раз развязал Запад.
Они вылили очередную брехню на Россию,потом будут убеждать в этом весь мир,мыльный сериал будет длинным,как Санта-Барбара. США давит своими мускулами на все государства,даже самые маленькие,чтобы они предъявляли какие-нибудь претензии к России,а если не предъявят претензии,то их сильно накажут. Вот все и трясутся,как будто у них болезнь паркинсона.
Марк Твен сказал:"Мы, англичане и американцы – воры, разбойники и пираты, чем и гордимся!" Лучше о Западе не скажешь!
11.06.2020, 00:52
Гость: Старик Похабыч

Вот возьмут и причислят к спонсорам терроризма. И ведь никуда не деться, придется спонсировать, надо же соответствовать . Так спонсировать, что им душно станет. Статью в бюджете определим. А выключат из списка, тогда придётся перестать. Так что ли?
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