В США предложили причислить Россию к спонсорам терроризма
В докладе о борьбе с внешними угрозами, который республиканцы представят в Палате представителей Конгресса США, предлагается причислить Россию к спонсорам терроризма и ввести против нее новые санкции.
В частности, в докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам» члены Республиканского исследовательского комитета предложат меры, которые будут направлены на борьбу с угрозами из Китая, России и Ирана.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию издания Washington Examiner, которое ознакомилось с подготовленным текстом.
По информации издания, речь идет о вводе «самого жесткого пакета санкций, которые когда-либо предлагались Конгрессом».
Также в документе говорится, что «от Ливии до Сирии, Ирана, Украины, Солсбери в Англии, от Средиземного моря до Южно-Китайского моря Россия наносит ущерб американским интересам и подрывает демократический международный порядок».
Считать Россию государством, спонсирующим терроризм, предлагается из-за поддержки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР Ирана), ливанского движения «Хезболла», праворадикальной организации «Русское имперское движение» и радикальной группировки «Талибан» (запрещена в РФ).
Кроме того в докладе имеется призыв к укреплению обороноспособности Грузии и выполнению обязательств США перед Тбилиси, а также призыв к возобновлению инициативы по содействию безопасности на Украине.