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ООН: нефтеобъекты Saudi Aramco атаковали оружием иранского происхождения

16:02 12.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
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ООН пришла к выводу, что атаки на нефтеобъекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии атаковали оружием иранского происхождения. Об этом говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерриша Совету Безопасности.

"Секретариат оценивает, что крылатые ракеты или их составляющие, использованные в четырех атаках, имеют иранское происхождение",— приводит "Коммерсант" цитату из документа. Вывод сделан на основе анализа обломков вооружения.

В докладе рассматривались атаки в Афифе в мае 2019 года и обстрелы аэропорта Абха в июне и августе. Дроны, которые использовали для нападения на объекты в Абкаике и Хурайсе в сентябре 2019 года также иранского происхождения.

В сентябре 2019 года были атакованы дронами крупнейшие предприятия нефтекомпании. Ответственность взяли на себя хуситы. Из-за взрывов, добыча нефти сокращалась в стране на 5,7 млн баррелей в сутки. США обвинили в атаках Иран и ввели против него санкции.

Темы: Саудовская Аравия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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12.06.2020, 19:31
Гость: Петр

Ах, эта великая, честнейшая и благороднейшая ООН... что-то изрекла...)) Все руководство ООН у сильных мира сего прочно на крючке сидит. Все люди, хотя бы немного интересующиеся делами ООН, знают, что это преступная организация, которой руководит бандитская шайка. Организовать этой шайке расследование и отправить всех этих Гутеррешей с его дружками на нары и на виселицу нетрудно. Было бы желание. Так что ООН будет говорить то, что ей велят сильные мира сего. Ну а в благодарность ООНовская верхушка получила право бесстыдно и нагло воровать и плевать на всех.
12.06.2020, 19:28
Гость: замечание вскользь

Относительно Боинга-17: Россия сбила!!! У-У-У! Здесь ООНовское отношение совсем иное:крылатые ракеты, дроны имеют иранское происхождение. Понятное дело: какое же ешчо? Кроме Ирана никто другой там делать крылатые ракеты не может. Не ходи к гадалке.
12.06.2020, 19:27
Гость: Оллес

Хорошо бы там разнести все нефтепромыслы.Хватит пустынным ишакам жировать нахаляву :)
Пора обратно караваны с верблюдами водить.
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