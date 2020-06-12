ООН: нефтеобъекты Saudi Aramco атаковали оружием иранского происхождения

16:02

ООН пришла к выводу, что атаки на нефтеобъекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии атаковали оружием иранского происхождения. Об этом говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерриша Совету Безопасности.

"Секретариат оценивает, что крылатые ракеты или их составляющие, использованные в четырех атаках, имеют иранское происхождение",— приводит "Коммерсант" цитату из документа. Вывод сделан на основе анализа обломков вооружения.

В докладе рассматривались атаки в Афифе в мае 2019 года и обстрелы аэропорта Абха в июне и августе. Дроны, которые использовали для нападения на объекты в Абкаике и Хурайсе в сентябре 2019 года также иранского происхождения.

В сентябре 2019 года были атакованы дронами крупнейшие предприятия нефтекомпании. Ответственность взяли на себя хуситы. Из-за взрывов, добыча нефти сокращалась в стране на 5,7 млн баррелей в сутки. США обвинили в атаках Иран и ввели против него санкции.