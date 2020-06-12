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Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

22:14 12.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность партнерам по НАТО, благодаря которым это решение стало возможным.

Программа расширенных возможностей (Enhanced Opportunity Program) создана в 2014 году. Ранее партнерами НАТО в рамках программы стали Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Она позволяет сторонам сотрудничать в сферах взаимного интереса, включая политические консультации, обмен информацией, расширенное взаимодействие в рамках совместных операций и учений,  пишет «Коммерсант».

«Украина наконец получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе!» — написал министр в Twitter. Господин Кулеба заявил, что вместе они делают друг друга сильнее.

Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей полученного статуса. «Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует неизменную приверженность Североатлантического союза своим партнерствам, несмотря на пандемию COVID-19»,— заявили в альянсе.


 

Темы: Украина, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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13.06.2020, 05:12
Гость: высокая честь

Какую честь оказал НАТО незалежной.Расширили поставки украинского пушечного по всему миру.И война с Россией до последнего украинца.
13.06.2020, 05:04
Гость: Длинный нос

Это партнёрство даёт Ykpаине лишь 50%- что НАТО её защитит.

Грубо говоря- если Россия внезапно нападёт на Ykpаину- то НАТО либо даст России кувалдой по загривку- либо нет.

Всё зависит от того- удобным ли окажется момент для этого. Если Россия просчитается- то получит кувалдой, а если угадает момент правильно- то не получит.

Это потому- что ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ у Ykpаины с НАТО нет.

То есть- НАТО сама будет решать- бить Россию кувалдой- или нет.

Хотя помогать Ykаине НАТО будет 100%- и много.

Но есть разница- посылать ли помощь- или собственную башку подставлять за вас.

Кстати- так было и в ту войну! Никакого военного союза у СССР ни с США ни с Англией не было.

А была лишь ПОМОЩЬ- которая выставлялась для американцев как "Ленд Лиз"- Аренда земли. Хотя на самом деле совок никакой земли ни США ни Англии ни в какую аренду не давал- и гигантские деньги уходили в пустоту.

Поэтому этот "Ленд Лиз" так называемый давали тогда когда считали нужным. А когда НЕ не считали нужным- например в 1942- то не давали.

Потому что совок ни на что не подписывался- ни за пиндосов, ни за англосаксов. Совок всю войну посвятил лишь спасению СОБСТВЕННОЙ ШКУРЫ, уверяя всех при этом- что он делает важнейшую часть работы для всех остальных.

Сдавая тем временем США японцам, и сбивая втихаря американские самолёты.
13.06.2020, 04:47
Гость: Штурман

Бандера в гробу радуется тому что власти"Юкрейн" твердо встали на путь открытых врагов России.
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