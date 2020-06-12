Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

22:14

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность партнерам по НАТО, благодаря которым это решение стало возможным.

Программа расширенных возможностей (Enhanced Opportunity Program) создана в 2014 году. Ранее партнерами НАТО в рамках программы стали Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Она позволяет сторонам сотрудничать в сферах взаимного интереса, включая политические консультации, обмен информацией, расширенное взаимодействие в рамках совместных операций и учений, пишет «Коммерсант».

«Украина наконец получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе!» — написал министр в Twitter. Господин Кулеба заявил, что вместе они делают друг друга сильнее.

Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей полученного статуса. «Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует неизменную приверженность Североатлантического союза своим партнерствам, несмотря на пандемию COVID-19»,— заявили в альянсе.



