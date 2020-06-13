В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

16:33

Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, пишут "Известия" со ссылкой на заявление официального представителя народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Якова Осадчего.

По данным разведки ЛНР, в зону ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» военнослужащие из частной британской военной компании (ЧВК) «Эринис» прибыли 10 июня.

Инструкторы, прибывшие в Донбасс, специализируются на действиях по охране отдельных объектов, ликвидации протестной активности, вывозе и сопровождении лиц с территорий, охваченных беспорядками.

"Ранее представители ЧВК «Эринис» выполняли подобные мероприятия в Ираке, Афганистане, Боснии и Герцеговине, а также Косово", — добавил Осадчий. По его словам, Украина усиливает штатные подразделения в зоне ООС представителями различных частных военных компаний, так как у Киева нет намерений реализовывать мирный сценарий на юго-востоке страны.