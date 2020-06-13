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В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

16:33 13.06.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Противостояние на Украине

Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, пишут "Известия" со ссылкой на заявление официального представителя народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Якова Осадчего.

По данным разведки ЛНР, в зону ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» военнослужащие из частной британской военной компании (ЧВК) «Эринис» прибыли 10 июня.

Инструкторы, прибывшие в Донбасс, специализируются на действиях по охране отдельных объектов, ликвидации протестной активности, вывозе и сопровождении лиц с территорий, охваченных беспорядками.

"Ранее представители ЧВК «Эринис» выполняли подобные мероприятия в Ираке, Афганистане, Боснии и Герцеговине, а также Косово", — добавил Осадчий. По его словам, Украина усиливает штатные подразделения в зоне ООС представителями различных частных военных компаний, так как у Киева нет намерений реализовывать мирный сценарий на юго-востоке страны.

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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13.06.2020, 23:08
Гость: замечание вскользь

Опять досадная ошибка. Хотя, может, не случайная. Если инструкторы из ЧВК, то применение "британские" неправильно. Точно так же, как и в случае с ЧВК Вагнер. Это не государственные субъекты.
13.06.2020, 22:05
Гость: Zawed

Где где технику берут. Хохлы сами же и продают ее
13.06.2020, 21:55
Гость: Во как

Даже если это и так. То кому какое дело кого и куда приглашает Украина? Вон Донбасята даже руководителей своих республик набрали в России. А технику и вооружение уже 6 лет где берут? Тоже в России.
А тут охранников из Англии украинцы пригласили и донбасята падают от этого в обморок.
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