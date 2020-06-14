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Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка в Белоруссии обвинили в хищении

11:35 14.06.2020
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В отношении главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка) Сергея Кармызова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

По данным белорусских СМИ, речь идет о манипуляциях с выдачей банковских кредитов, то есть фактически об их продаже. Отмечается, что потерпевшие оценили ущерб «в десятки тысяч долларов». 

Кармызов — член инициативной группы Виктора Бабарико, который ранее объявил о намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии. С середины 2000 года до мая 2020 года Бабарико возглавлял Белгазпромбанк.

Кармызова задержали 12 июня вместе с координатором инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимиром Дударевым.

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Сотрудники комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии изъяли более $4 млн, а также ценные бумаги на сумму более $500 тыс. Были задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, а также представители коммерческих структур (в основном бывших сотрудников банка). Ведомство также заявило, что Бабарико причастен к противоправной деятельности, которая повлекла к обыскам и возбуждению уголовных дел. Дела заведены по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), пишет РБК.

Газпромбанк и «Газпром» (компаниям принадлежит по 49,8% акций в белорусском банке) заявили, что 11 июня Нацбанк Белоруссии незаконно назначил и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также и.о. зампреда, в то время как полномочные члены правления финансового учреждения были задержаны. Российские компании считают, что эти действия затрагивают права и интересы российских акционеров белорусского банка, а также интересы клиентов и вкладчиков.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, проверка в банке велась с 2016 года. Выдвижение Бабарико на выборы, которые назначены на 9 августа, он связал с расследованием: «Чего полез? Потому что понял, что к нему придут и наденут наручники».

Темы: Белоруссия, Банки в мире, Газпромбанк
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Комментарии читателей
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14.06.2020, 17:09
Гость: Евроазиец

Белорусы, руки прочь от России! Газпром - русское национальное достояние. Бамбарбия кергуду.
14.06.2020, 16:33
Гость: аз

Внешние долги естественных монополий РФ - по сути, тот же госдолг. Их уже отдает и будет отдавать население страны.
14.06.2020, 14:28
Гость: там вам не здесь

У батьки топ-менеджеры не забалуют.
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