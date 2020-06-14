Требования чернокожих на Свободном Капитолийском холме к властям Сиэтла, штат Вашингтон

20:14

В крупнейшем городе штата Вашингтон Сиэтле протестующие захватили территорию на Капитолийском холме

Они провозгласили её "свободной зоной". В то время как Трамп назвал захватчиков "внутренними террористами", они опубликовали свой манифест.

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Приводим его перевод:

В знак уважения к тем людям, которые освободили Капитолийский холм, этот список требований не является ни коротким, ни чрезмерно простым. Это не простая просьба положить конец жестокости полиции. Мы требуем, чтобы городской совет и мэр, кем бы они ни были, воплотили в жизнь эти политические изменения ради культурного и исторического процветания города Сиэтл и чтобы облегчить борьбу его жителей. Этот документ представляет позицию чернокожих людей, которые говорили о победе на пересечении 12-й авеню и Ист-Пайн-Стрит после девяти дней мирных протестов, несмотря на непрекращающуюся ночную атаку со стороны Департамента полиции Сиэтла. Это слова, прозвучавшие той ночью, 8 июня 2020 года.

Ради удобства мы распределили эти требования по четырем категориям: судебная система, здравоохранение и социальное обеспечение, экономика, образование.

Учитывая важность этого исторического момента, мы начнем с наших требований касательно судебной системы.

1. Департамент полиции Сиэтла и связанная с ним система судов неисправимы. Мы не просим провести реформы, мы требуем их упразднения. Мы требуем, чтобы городской совет Сиэтла и мэр прекратили финансировать и упразднили Департамент полиции Сиэтла и связанный с ним аппарат уголовного правосудия. Мы имеем в виду 100% финансирования, включая пенсии для полицейских Сиэтла. С таким же уровнем приоритетности мы требуем, чтобы власти города запретили работу иммиграционной и таможенной полиции в городе Сиэтл.

2. В течение переходного периода, то есть с настоящего момента и до момента упразднения Департамента полиции Сиэтла, мы требуем, чтобы применение военной силы было полностью запрещено. Никакого огнестрельного оружия, никаких дубинок, никаких полицейских щитов, никакого химического оружия — особенно против тех, кто пользуется своим правом на протесты в соответствии с Первой поправкой.

3. Мы требуем положить конец механизмам, обеспечивающим поток «из школы в тюрьму», и упразднить тюрьмы для несовершеннолетних. Выпустите детей из тюрем, уберите копов из школ. Мы также требуем, чтобы новая тюрьма для несовершеннолетних, которая сейчас строится в Сиэтле, была перепрофилирована.

4. Мы требуем, чтобы не власти города, не власти штата, а федеральные власти начали полномасштабное расследование прошлых и текущих актов полицейской жестокости в Сиэтле и штате Вашингтон, а также возобновили расследования по всем закрытым делам, о которых было сообщено в Управление по надзору за деятельностью полиции. В частности, мы требуем возобновления расследований по тем делам, касающимся Сиэтла и штата Вашингтон, в которых справедливость не была установлена, в том числе по делам Иосии Фалетого (Iosia Faletogo), Дамариуса Баттса (Damarius Butts), Исайи Обета (Isaiah Obet), Томми Ли (Tommy Le), Шона Фура (Shaun Fuhr) и Шарлины Лайлз (Charleena Lyles).

5. Мы требуем выплаты компенсаций жертвам полицейской жестокости — позже мы решим, в какой форме.

6. Мы требуем, чтобы власти города Сиэтл обнародовали имена тех офицеров полиции, которые проявляли жестокость. Анонимность не должна быть привилегией государственной службы.

7. Мы требуем провести повторные расследования по делам всех людей с другим цветом кожи, которые в настоящее время отбывают тюремные сроки за совершение насильственных преступлений, и мы требуем, чтобы их судили присяжные из числа представителей их сообщества.

8. Мы требуем декриминализации актов протеста и амнистии для протестующих в целом, в первую очередь для тех, кто участвовал в так называемом «бунте Джорджа Флойда» против террористической ячейки, которая ранее оккупировала этот район и именовала себя Департаментом полиции Сиэтла. Сюда относится немедленное освобождение всех протестующих, которые в настоящее время находятся в тюрьме, куда они попали в результате арестов на пересечении 11-й авеню и Ист-Пайн-Стрит 7 и 8 июня, и всех остальных протестующих, которые были арестованы за последние две недели, — на ум сразу приходит имя Эвана Реха (Evan Hreha), который снял на камеру, как полицейские Сиэтла применили слезоточивый газ против девушки, и который сейчас находится в тюрьме.

9. Мы требуем, чтобы власти города Сиэтл и власти штата освободили всех заключенных, которые сейчас отбывают тюремные сроки за преступления, связанные с марихуаной, и сняли с них все обвинения.

10. Мы требуем, чтобы власти города Сиэтл и власти штата освободили всех заключенных, которые в настоящее время отбывают сроки за оказание сопротивления во время ареста, если против этих людей не было выдвинуто никаких иных обвинений, и чтобы вся вина была с них снята.

11. Мы требуем, чтобы всем заключенным, отбывающим сроки в настоящее время, предоставили полное и ничем не ограниченное право голосовать, и чтобы в штате Вашингтон был принят закон, который отменял бы действие федерального закона, запрещающего осужденным преступникам голосовать.

12. Мы требуем отменить иммунитет против судебного преследования для всех офицеров полиции на весь переходный период, то есть с настоящего момента и до момента упразднения Департамента полиции Сиэтла и существующей судебной системы.

13. Мы требуем отмены тюремного заключения в целом, а также отмены тюрем для несовершеннолетних и частных, коммерческих тюрем в частности.

14. Мы требуем, чтобы взамен существующей системы уголовного правосудия были созданы программы по восстановлению и перевоспитанию, которые должны заменить собой тюремное заключение.

15. Мы требуем, чтобы людям предоставили независимость в создании местных систем по борьбе с преступностью.

16. Мы требуем, чтобы в течение переходного периода, то есть с настоящего момента и до момента его упразднения, Департамент полиции Сиэтла вернул все имущество, принадлежащее жителям города.

17. Мы требуем справедливости для тех, кто подвергся сексуальному насилию со стороны сотрудников Департамента полиции Сиэтла и тюремных охранников в штате Вашингтон.

18. Мы требуем, чтобы в течение переходного периода, то есть с настоящего момента и до момента упразднения Департамента полиции Сиэтла, все без исключения офицеры департамента включали свои нагрудные видеорегистраторы и чтобы все видеозаписи, сделанные этими нагрудными видеорегистраторами, стали общедоступными.

19. Мы требуем, чтобы те средства, которые ранее перечислялись в бюджет полиции Сиэтла, были перенаправлены: а) в учреждения системы здравоохранения города Сиэтл; б) на обеспечение бесплатным муниципальным жильем, потому что жилье — это право, а не привилегия; в) государственной системе школьного образования, что позволит уменьшить среднее число учеников в классах городских школ и повысить зарплаты учителей; г) на оказание услуг по предоставлению гражданства иммигрантам, которые живут в Соединенных Штатах без документов (мы требуем, чтобы их называли «людьми без документов», потому что ни один человек не может быть «нелегальным»); д) на развитие общественной инфраструктуры — парки и так далее.

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Кроме того, у нас есть экономические требования, которые тоже должны быть выполнены.

1. Мы требуем де-джентрификации Сиэтла, начиная с регулирования арендной платы.

2. Мы требуем вновь начать финансировать развитие культуры и искусства из городского бюджета, чтобы восстановить некогда богатую культурную идентичность Сиэтла.

3. Мы требуем бесплатное образование в колледжах для жителей штата Вашингтон — из-за значительного положительного воздействия, которое образование оказывает на экономический успех, а также из-за значительного негативного воздействия, которое бедность оказывает на цветных людей, — как своего рода компенсацию за то обращение, которому подвергались чернокожие жители этого штата и страны.

4.Мы требуем, чтобы с настоящего момента и до момента упразднения Департамента полиции Сиэтла полицейским было запрещено проводить облавы на бездомных, которые создают проблемы для наших бездомных соседей, и мы требуем положить конец выселениям.

5. Мы требуем децентрализации процесса выборов, чтобы жители Сиэтла получили возможность выбирать кандидатов на официальные должности так, чтобы им не приходилось во время голосования делать выбор между одинаково неприемлемыми кандидатами. В настоящее время действует целый ряд схем и механизмов, которые мешают представителям рабочего класса избираться на официальные должности, и эти механизмы должны быть упразднены — начиная с отмены денежных сборов, которые необходимо платить за право участвовать в выборах.

В связи с экономическими требованиями мы также выдвигаем требования, имеющие отношение к здравоохранению и социальному обеспечению.

1. Мы требуем, чтобы больницы и другие медицинские учреждения Сиэтла нанимали чернокожих врачей и медсестер специально для того, чтобы те работали с чернокожими пациентами.

2. Мы требуем, чтобы жители Сиэтла искали и с гордостью поддерживали предприятия среднего и малого бизнеса, принадлежащие чернокожим людям. Ваши деньги — это наша сила и самодостаточность.

3. Мы требуем, чтобы власти города создали полностью отдельную службу, где будут работать эксперты в области психического здоровья, которые будут отвечать на звонки в службу 911, имеющие отношение к психологическим кризисам, и мы настаиваем, чтобы все сотрудники такой программы прошли тщательную, полноценную подготовку в области урегулирования конфликтов.

Наконец мы переходим к нашим требованиям, касающимся системы образования в городе Сиэтл и штате Вашингтон.

1. Мы требуем, чтобы истории чернокожих и коренных американцев было уделено гораздо больше внимания в учебной программе штата Вашингтон.

2. Мы требуем, чтобы прохождение полноценных тренингов, направленных против формирования предвзятости, стало обязательным требованием для получения работы в сфере образования, а также в сфере здравоохранения и СМИ.

3. Мы требуем, чтобы власти города Сиэтл и штата Вашингтон снесли все памятники, посвященные конфедератам, чьи предательские попытки выстроить такую Америку, для которой рабство было бы нормой, стали оскорблением для всей человеческой расы.

Хотя мы освободили Капитолийский холм во имя жителей Сиэтла, мы не должны забывать о том, что мы находимся на земле, некогда украденной у народа дувамиш, первых жителей Сиэтла, чей брат Джон Уильямс (John T. Williams) из племени нуу-ча-нульт был убит сотрудниками Департамента полиции Сиэтла 10 лет назад.

Жизни чернокожих важны — всегда.

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