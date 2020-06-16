Выезд из Пекина ограничили из-за новой вспышки коронавируса

18:29

Власти Пекина приняли решение ограничить выезд из столицы после новой вспышки коронавируса на оптовом рынке «Синьфади». Об этом пишет агентство Reuters.

Согласно указу, такси запрещено покидать Пекин. Аналогичная мера касается водителей, которые подвозят пассажиров попутно. Помимо этого, на выезде из города планируется установить посты контроля за выполнением данного распоряжения.

Пекинский комитет здравоохранения запретил выезд из города людям с повышенным риском заражения и потребовал от лиц данной категории, которые ранее покинули китайскую столицу, незамедлительно обратиться к местным властям.

Кроме того, сегодня было приостановлено функционирование нескольких маршрутов в пекинский аэропорт. Китайские провинции ввели карантинные меры для приехавших из Пекина. Например в Шанхае прибывших из Пекина отправляют на двухнедельный карантин. В то же время авиакомпании США готовы возобновить полеты в город, несмотря на возможные риски.

Начиная с 11 июня, в Пекине коронавирус диагностировали еще у 106 человек, в том числе у 27 пациентов только за последние сутки, заявила Национальная комиссия здравоохранения Китая. Новые случаи коронавируса связаны с продуктовым оптовым рынком «Синьфади». Во всех микрорайонах Пекина ввели «режим военного времени».