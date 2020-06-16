19:24

Газета Independent посвятила внушительную статью предполагаемой роли ЧВК «Вагнер» в урегулировании конфликта в Ливии

Особое внимание авторы статьи уделили животному страху протурецких террористов и боевиков ПНС перед российскими добровольцами.

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Боевики, переброшенные Турцией из Сирии для защиты захвативших Триполи террористов от наступающих сил Халифы Хафтара, уверены, что за успешное наступление фельдмаршал должен благодарить исключительно бойцов ЧВК «Вагнера». Как рассказал один из источников Independent, боевой дух вооружённых формирований незаконного правительства в Триполи пал настолько низко, что сирийские боевики были готовы к массовому дезертирству, как только узнали, что против них действуют русские.

«Мы очень боялись русских», - признал один из террористов, уточнив, что больше всего протурецких боевиков пугает снайперское искусство российских добровольцев и умелое использование артиллерии.

По версии Independent и обслуживающих ПНС пропагандистов, войска Хафтара провалили успешное наступление после того, как театр военных действий якобы покинули бойцы ЧВК «Вагнера». ЛНА оказалась плохо мотивирована и деморализована, из-за чего силы фельдмаршала всего за две недели сдали ряд стратегически важных объектов и потеряли все завоёванные ранее позиции.

Стоит отметить, что все заявления сторонников Турции и ПНС, тиражируемые западными СМИ, являются не более чем голословными обвинениями в адрес РФ и слухами. Командование ЛНА отрицает факт присутствия россиян в своих подразделениях. А террористы ПНС и связанные с ними журналисты известных западных изданий предъявляют в качестве доказательств лишь фейки.

